Новый смартфон Infinix GT 10 Pro получит 26 ГБ ОЗУ

В Сети опубликовали подробности о новом игровом смартфоне Infinix GT 10 Pro.

Пока гаджет официально не презентовал разработчиками, однако инсайдеры уже озвучили некоторые характеристики устройства. В частности, игровой смартфон Infinix GT 10 Pro впервые получит 26 гигабайт оперативной памяти. Также для высокой производительности аппарат получит мощный чипсет MediaTek Dimensity 8050 и видеочип Mali-G77 MC9. Для удобства эксплуатации встроили усиленную батарею с емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой 160 Вт.

В максимальной конфигурации смартфон имеет мощную зарядку до 260 Вт. Основная камера на 100 мегапикселей размещена с тыльной стороны устройства. Размер постоянной памяти смартфона достигает 256 гигабайт. Официальная премьера состоится в следующем месяце.