Герман Стерлигов приплыл на Красную площадь на своём ковчеге

Русский крестьянин и бизнесмен Герман Стерлигов опубликовал двухминутное видео с затопленной Красной площади.

В нём предприниматель стоял на носу построенного им корабля-ковчега, на который были погружены все жители его слободы вместе со скотом и сельхозинвентарём.

Стерлигов заявил, что давно предупреждал россиян о грядущем потопе, и приступил к строительству ковчега ещё в 1997 году. По его словам, в происходящем виноваты колдуны-учёные, которые создали самокаты, которые сам Стерлигов называет «бесовскими колесницами, возящими содомитов». Небывалое наводнение в Москве – это божья кара за грехи москвичей, впавших в «смузихлёбство и вейпопарство», говорит Стерлигов.

В конце своей речи бизнесмен заявил, что на его ковчеге ещё есть 12 свободных мест, которые он готов продать всем желающим. Стоимость билета он оценил в 55 млн рублей в месяц.

– Кто купит билет на мой ковчег, тот спасётся, а все остальные утонут, – сказал Стерлигов. – Это вас колдуны и содомиты-самокатчики довели до греха, и теперь вас ждёт погибель в пучине вод. Только праведные будут спасены на ковчеге. Кто нажил деньги трудом неправедным, самое время задуматься о том, чтобы сделать единственную правильную инвестицию в жизни, купив билет в жизнь вечную. В стоимость входит круиз по главным улицам Москвы и трёхразовое питание настоящим русским хлебом и молоком из-под коровы, которых не вакцинировали и не чипировали.

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