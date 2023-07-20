 

Герман Стерлигов приплыл на Красную площадь на своём ковчеге

20.07.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Русский крестьянин и бизнесмен Герман Стерлигов опубликовал двухминутное видео с затопленной Красной площади.

В нём предприниматель стоял на носу построенного им корабля-ковчега, на который были погружены все жители его слободы вместе со скотом и сельхозинвентарём.

Стерлигов заявил, что давно предупреждал россиян о грядущем потопе, и приступил к строительству ковчега ещё в 1997 году. По его словам, в происходящем виноваты колдуны-учёные, которые создали самокаты, которые сам Стерлигов называет «бесовскими колесницами, возящими содомитов». Небывалое наводнение в Москве – это божья кара за грехи москвичей, впавших в «смузихлёбство и вейпопарство», говорит Стерлигов.

В конце своей речи бизнесмен заявил, что на его ковчеге ещё есть 12 свободных мест, которые он готов продать всем желающим. Стоимость билета он оценил в 55 млн рублей в месяц.

– Кто купит билет на мой ковчег, тот спасётся, а все остальные утонут, – сказал Стерлигов. – Это вас колдуны и содомиты-самокатчики довели до греха, и теперь вас ждёт погибель в пучине вод. Только праведные будут спасены на ковчеге. Кто нажил деньги трудом неправедным, самое время задуматься о том, чтобы сделать единственную правильную инвестицию в жизни, купив билет в жизнь вечную. В стоимость входит круиз по главным улицам Москвы и трёхразовое питание настоящим русским хлебом и молоком из-под коровы, которых не вакцинировали и не чипировали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Литва признала факт утечки документов о внутренней безопасности саммита НАТО в Вильнюсе

22.07 / Мнение: О печальном происшествии с певцом SHAMAN’ом на Донбассе… Карма настигла?

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Стрелкова арестовали на 2 месяца

22.07 / Мнение: Васю взяли в заложники

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про абстрактный гуманизм

22.07 / Мнение: Государство требует интима

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Свидетель”. Трейлер

22.07 / Мнение: Школьное рабство и карательная психиатрия: совок возвращается

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Москва под бомбами. 1941-1943

22.07 / Мнение: Эх, и даже Пахмутова!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика