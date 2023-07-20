Опасности сидячей позы: невролог предупреждает о последствиях закидывания ноги на ногу

Невролог Замира Бекмурзаева делилась информацией о опасных последствиях привычки сидеть, закидывая ногу на ногу. Врач отметила, что при этой позе позвоночник испытывает вдвое большую нагрузку. Она предупредила о том, что эта привычка может привести к искривлению нижней части позвоночника.

“Такая поза значительно ухудшает осанку и искривляет нижнюю часть позвоночника. Со временем могут возникнуть протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, спондилез”, – отметила невролог Замира Бекмурзаева в комментарии для РИАМО.

Еще одним “побочным эффектом” сидения в такой позе является сдавливание малоберцового нерва, который проходит поверхностно под коленом. Долговременная привычка сидеть, закидывая ногу на ногу, может привести к повреждению этого нерва.

По словам невролога, людям, занятым сидячей работой, не следует сидеть длительное время в одной позе. Важно регулярно разминаться, делать перерывы и вставать со стула, а также совершать движения ногами под столом.