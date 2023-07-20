 

Самый продаваемым смартфоном на «Авито» во втором квартале 2023 года стал iPhone

20.07.2023, 11:30, Разное
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Во втором квартале 2023 года на популярной торговой площадке «Авито» самым популярным смартфоном стал iPhone. Средняя цена этого устройства составила 47,6 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе компании, об этом было рассказано «Газете.Ru».

По данным, предоставленным компанией, Apple остается лидером в продаже новых смартфонов на платформе «Авито», удерживая долю в 57%. За год продажи новых iPhone на этой платформе выросли на 81%, а средняя цена смартфона составила 47,7 тысяч рублей. На втором месте расположились смартфоны Xiaomi с долей рынка в 14% и ростом продаж на 36%. Средняя цена новых устройств этого бренда составила 21 тысячу рублей. Смартфоны Samsung заняли третье место с долей в 11% и ростом продаж на 65%, а средняя цена нового устройства составила 37,9 тысяч рублей.

Заметный рост популярности зарегистрирован как у новых, так и у подержанных устройств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи новых смартфонов особенно выросли на 76%. Средняя цена нового гаджета снизилась на 4% и составила 35,9 тысяч рублей, тогда как цены на подержанные устройства остались на прежнем уровне и составили 16,6 тысяч рублей.

Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито», отмечает, что рынок смартфонов в РФ проходит стадию трансформации. В связи с дефицитом некоторых брендов и повышением цен в розничных магазинах, покупатели все чаще обращаются к онлайн-площадкам для поиска и приобретения гаджетов. В результате на платформе «Авито» появилось больше новых продавцов, и за год количество предложений в категории смартфонов увеличилось на 20%.


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