Самый продаваемым смартфоном на «Авито» во втором квартале 2023 года стал iPhone

Во втором квартале 2023 года на популярной торговой площадке «Авито» самым популярным смартфоном стал iPhone. Средняя цена этого устройства составила 47,6 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе компании, об этом было рассказано «Газете.Ru».

По данным, предоставленным компанией, Apple остается лидером в продаже новых смартфонов на платформе «Авито», удерживая долю в 57%. За год продажи новых iPhone на этой платформе выросли на 81%, а средняя цена смартфона составила 47,7 тысяч рублей. На втором месте расположились смартфоны Xiaomi с долей рынка в 14% и ростом продаж на 36%. Средняя цена новых устройств этого бренда составила 21 тысячу рублей. Смартфоны Samsung заняли третье место с долей в 11% и ростом продаж на 65%, а средняя цена нового устройства составила 37,9 тысяч рублей.

Заметный рост популярности зарегистрирован как у новых, так и у подержанных устройств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи новых смартфонов особенно выросли на 76%. Средняя цена нового гаджета снизилась на 4% и составила 35,9 тысяч рублей, тогда как цены на подержанные устройства остались на прежнем уровне и составили 16,6 тысяч рублей.

Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито», отмечает, что рынок смартфонов в РФ проходит стадию трансформации. В связи с дефицитом некоторых брендов и повышением цен в розничных магазинах, покупатели все чаще обращаются к онлайн-площадкам для поиска и приобретения гаджетов. В результате на платформе «Авито» появилось больше новых продавцов, и за год количество предложений в категории смартфонов увеличилось на 20%.