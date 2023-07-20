 

Блогеру Wylsacom выплачено $5,37 за 1,1 млн просмотров YouTube Shorts

20.07.2023, 11:30, Разное
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По информации, предоставленной в Telegram-канале Wylsacom Red, популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, получил всего 492 рубля за 1,1 миллиона просмотров своего короткого вертикального клипа на YouTube, называемого Shorts. Расчет был сделан на основе курса на 19 июля и составил $5,37.

Блогер опубликовал скриншот с инфографикой в своем личном кабинете YouTube, где было видно, что видеоролик под названием “Новый AirDrop на iOS 17 и сердечки в FaceTime” привлек за указанный период 1,162 миллиона просмотров, и за это количество просмотров ему была начислена сумма в размере $5,37.

В комментарии к скриншоту, Валентин Петухов пошутил, что стать мастером YouTube Shorts в РФ выгодно, так как за 1 миллион показов блогеру начисляется $5.

Канал Wylsacom был создан 31 июля 2011 года и за 12 лет существования сумел набрать 2,8 миллиарда просмотров. На момент публикации новости на него подписано 10,3 миллиона человек.

Согласно информации из медиакита, опубликованного на официальном сайте Wylsacom, стоимость рекламы на YouTube-канале блогера варьируется от 250 тысяч до 2 миллионов рублей.


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