Мнение: Меньше народу, больше кислороду

Вице-президент США Камала Харрис, которая в любой момент может сменить старину Байдена, если последнему окончательно поплохеет, выдала настоящую демократическую базу. Цитирую:

…Когда мы инвестируем в чистую энергетику и электромобили, и сократим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду *одобрительные возгласы, аплодисменты, госпожа Харрис признательно улыбается*…

Вот видео, смотреть с отметки 0:35 (ссылка). Да, она действительно это сказала. А публика начала аплодировать, так как это самый передний край повесточки — настолько яркий, что даже пробуждённые политики типа Камалы Харрис двигать её публично пока что не могут. Проведу аналогию: это как если бы президент Зеленский зиганул на митинге. Его молодчики тоже были бы в восторге: «молодец мужик, не испугался».

Напомню, главный тезис зелёной главы повесточки заключается в том, что давление человека на природу надо снижать, причём лучше всего — за счёт физического сокращения человечества до комфортного для планеты уровня в 500 млн человек (ссылка). Например, путём отказа от деторождения, как предлагают на плакатах в Гамбурге (ссылка), которые мы обсуждали неделю назад, и где детей называют «убийцами климата».

В общем, всё это гладко и хорошо, а также отлично ложится на нашу пропаганду — дескать, смотрите, какие на Западе сволочи живут. Однако… нельзя делать никаких выводов по такого рода случайным репликам, явно выбивающимся из общего ряда высказываний. Пиарщики Камалы Харрис уже сказали, что она просто перепутала слова, хотела сказать не «уменьшим население» (популейшн) а «уменьшим загрязнение» (полюшн). Полагаю, они правы, так как «уменьшим население» — чересчур радикальный заход, а «уменьшим загрязнение», напротив, отлично укладывается в структуру фразы.

Нельзя делать никаких выводов из такого рода «фрейдистских» оговорок, они бывают у всех, это нормально. Товарищ Зюганов, к примеру, не так давно заявил, что Гитлер сжигал в печах русских, евреев, цыган, поляков и, как он выразился, «остальную сволочь» (ссылка):

Думает политик, что перечисленные народы — это «сволочь»? Нет. Хотел он сказать нечто подобное вслух? Абсолютно точно нет. Просто двусмысленно построил фразу и не в том месте сделал интонационную отбивку. Посмеяться и листать дальше.

Мы можем и должны обращать внимание на реплики такого рода только внутри контекста. Например, цитаты из Ленина вспоминать вполне правомерно, так как он оставил после себя в наследство 55 томов писем, речей и документов. Если Ленин пишет, что надо желать поражения России, что надо «превращать национальную войну в гражданскую», мы можем считать это его официальной позицией, так как пишет и говорит подобное он много раз, в разных местах, причём с подробным объяснением и обоснованием своих тезисов.

К чему я всё это пишу. На днях увидел в соцсетях типичный оппозиционный пост, суть которого была примерно такой: «вы знаете, что власти России нас ненавидят и презирают. “Идите в бизнес”, “государство не просило вас рожать”, “макарошки всегда стоят одинаково”… Чего вы ждёте? Протестуйте, требуйте закончить войну в Украине…».

Так нельзя. Если кто-то из чиновников оговорился или неудачно выразился, это не значит, что его слова — официальная позиция нашего государства. Тем более это не значит, что он хотел выразить именно ту идею, которую приписывают ему оппозиционеры.

К примеру, «государство не просило вас рожать» — абсолютно проходная реплика, сразу по нескольким причинам.

Во-первых, хоть я скептически отношусь к бывшим спортсменам на должностях вожаков молодёжи, однако тут автор высказывания была абсолютно права. Нет ничего отвратительнее молодого, здорового, полного сил жлоба, который чего-то клянчит у государства вместо того, чтобы переть буром по этой жизни, мечтать, добиваться, искать приключений на свою небитую ещё задницу. Где-то государство может помочь, это понятно. Но молодёжь не должна строить жизненные планы по принципу «я буду лежать и ныть, а мама будет делать мне бутерброды».

Во-вторых, наше государство как раз очень даже просит, чтобы детей рожали. Оно платит материнский капитал, который постоянно увеличивает, причём если раньше платили только за второго ребёнка, то теперь ещё и на первого. Напомню, в Советском Союзе, который сейчас является главным ориентиром для критиков России, никакого маткапитала не было, там предпочитали стимулировать население через налог на бездетных и через затруднение им доступа к получению квадратных метров.

Подведу итог

Оговорки — это весело и интересно, отличный повод обсудить в соцсетях или даже сделать мем. Но воспринимать оговорки со звериной серьёзностью, в духе «наше государство хочет нас извести», это уже что-то из разряда плоской Земли, умной воды и мирового рептилоидного правительства.

Пожалуй, нелепее серьёзного отношения к оговоркам может быть только одно. Серьёзное отношение киноактёрам, которые пафосно изрекают хлёсткие реплики в точном соответствии со своей заученной ролью.