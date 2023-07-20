Рупор кремлевской пропаганды: От свободной торговли к технологической торговой войне

О тенденциях в мировой торговле сопровождающий крах неолиберального глобализма.

От свободной торговли к технологической торговой войне

В 30-е годы во время Великой Депрессии сформировались торгово-валютные союзы, когда все крупные капиталистические страны проводили националистическую экономическую политику.

Борьба всех против всех, каждый за себя и черт побери последнего привела к обвалу международной торговли – всемирный рынок практически исчез – и сыграла немаловажную роль в создании условий для Второй мировой войны.

После такого опыта США, вышедшие из войны как господствующая империалистическая держава, создали мировую экономическую систему, основой которой стало недопущение ограничивающих мер катастрофических 30-х годов, принципы свободного рынка должны были развиваться и расширяться.

США сейчас обращают все это вспять, повышая пошлины и накладывая другие ограничения в жизненно важной отрасли высоких технологий, без которой не будет ни «зеленой» промышленности, ни компьютерных микросхем, необходимых для передовых средств связи и искусственного интеллекта.

Правительство Байдена выдает крупные субсидии фирмам высоких технологий, которое в основном или целиком производят свою продукцию в США. Такие действия взывают противодействие других мировых держав, то есть мировое состязание субсидий.

В статье в Financial Times (FT) на прошлой неделе сказано: «Миллиарды долларов вложений, включая субсидии и стимулы инвесторам, такие, как закон США о снижении инфляции и закон о микросхемах уже влияют на принятие решений в бизнесе и угрожают мировым состязанием субсидий».

Ссылаясь на рост протекционизма, автор продолжает: «эта волна националистической промышленной политики противоречит десятилетиям глобализации и свободной торговли». Исследования экономистов ВЭФ (который также организует ежегодные встречи в Давосе) показывает, что «большинство экспертов считает, что такая смена парадигмы станет фактически нормой в экономической политике в ближайшие годы».

Протекционизм США вызвал напряженность, об уровне которой можно судить по замечаниям вице-канцлера Германии и министра экономики Роберта Хабека на бизнес конференции в прошлом месяце.

«Это как объявление войны», -сказал он. «Они (США) хотят иметь полупроводники, они хотят иметь производство солнечных панелей, они хотят водородную промышленность, они хотят электролизаторы».

В ответ, как сообщает FT, ЕС, Япония и Южная Корея ввели субсидии для своей промышленности высоких технологий и чистой энергетики.

Как отметил Хабек: «если мы не будем держаться вровень, у них будет это, а у нас не будет. Такова суровая реальность».

Последние меры США на самом деле – только ускорение тенденции, начавшейся с мировым финансовым кризисом 2008 года, которому была посвящена конференция МВФ по геоэкономическому раздроблению в мае.

Заместительница управляющего МВФ Гита Гопинат открыла конференцию словами о том, что нынешнее положение возникло не вчера.

«Стремление к традиционным реформам торговли приостановилось, и ограничения торговли и другие искажающие меры начали распространяться, особенно после мирового финансового кризиса», сказала она.

Процесс ускорился из-за пандемии и войне на Украине, что «усилило озабоченность национальной безопасностью и устойчивостью цепочек поставок».

«Эти изменения вводят новую парадигму в мировой экономический порядок – отход от десятилетий экономической интеграции, когда центростремительные тенденции и стремление к союзам набирают силу. Я не буду откровенна – это не только слова. Ростки раздробления укореняются», сказала Гопинат. Она указала на «прилив» ограничений в торговле и инвестициях, особенно в высокотехнологичной отрасли.

Эта смена парадигмы работы мировой экономики привлекла внимание ряда экономистов, озабоченных тем, куда это ведет. Глава Peterson Institute for International Economics Адам Посен – один из самых активных критиков того, что он называл «экономика с нулевой суммой».

В статье в весеннем издании журнала Foreign Policy он отмечает, что США покушаются на сами основу порядка международной торговли и инвестиций, которую они сами же и придумали.

«И члены Конгресса от обеих партий, и правительство Байдена пытаются забрать производство у других в стиле нулевой суммы – кто кого – особенно у Китая и немного менее грубо у других», пишет Посен.

Разъясняя возможные последствия попыток США навязать «произвольные ограничения экспорта и импорта Китаю, и распространить их на другие страны», он продолжает: «Чтобы такие ограничения увенчались успехом, США должны стать торговым полицейским государством невиданного размера».

Он отверг утверждение, что законы о снижении инфляции и микросхемах ускорят экономический рост за пределами первоначального подъема от вложения денег. «Они не революционизируют конкурентоспособность США, и их исполнение скорее всего обогатит кучку защищенных фирм, а не снизит растущее неравенство…Эти планы точно не ускорят внедрение передовых технологий».

Он подробно рассмотрел главные темы этой статьи в интервью FT на прошлой неделе.

Посен объяснил, что проблемы современной промышленной политики «не просто в том, что она крупномасштабная и расточительная…Первая проблема в отношении к промышленной конкуренции как к нулевой сумме, идее, что можно создать долгосрочное конкурентное преимущество, так что вами местные корпорации господствовали в производстве. Почему это плохо: а) это обычно не работает, и б) это вызывает месть.»

Он ядовито заметил, что «Россия и Северная Корея старались изо всех сил стать самодостаточными, с ограниченными цепочками поставок, и это не привело их к успеху».

Настоящий ущерб от конфликта между США и Китаем и другими экономическими союзами -снижение роста производительности.

«Так что, если мы идем по этой дороге, нас ждет снижения роста в мире», сказал он.

Позен также сослался на опыт пандемии, когда крупнейшие экономики, включая США, придерживали вакцины и медицинское оборудование, не пуская их в развивающиеся страны.

«Нет оснований думать, исключая серьезные изменения политики…что этого не произойдет с зелеными технологиями».

Но если МВФ и экономисты правы, и политика США только приведет к снижению роста, зачем такая политика проводится?

Потому, что как в 1930-х, капитализм не может найти другого выхода, включая войну.

(с) Ник Бимз

https://www.wsws.org/en/articles/2023/07/18/isuj-j18.html – оригинал на английском

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