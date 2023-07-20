 

Поклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России

20.07.2023, 10:35, Разное
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Личная жизнь Павла Прилучного продолжает находиться под пристальным вниманием общественности. Артист буквально не может сделать и шага, чтобы это стало предметом обсуждений.

Стало известно, что недавно ставший отцом Прилучный уехал от жены Зепюр Брутян и двухмесячного сына Микаэля за границу. Свое местонахождение звезда сериала “Мажор” раскрыла в социальной сети.

Выяснилось, что Павел уехал в Дубай. Прилучный обнародовал кадры того, как выглядит расположенный на берегу Персидского залива отель, а также снимки, иллюстрирующие его отдых в ресторане. В заведении артист заказал бокал и наслаждался видом.

Не забыл Павел прогуляться по пляжу и полюбоваться закатом. Поначалу поклонники были убеждены в том, что актер устал от бытовых дел и занятий с грудным ребенком, поэтому решил провести время наедине с собой.

Позже Прилучный развеял эти мифы. Он сообщил, что за границей он оказался не ради отдыха, а по работе. Там режиссер Сарик Андреасян снимает новый проект, отмечает Пятый канал.


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