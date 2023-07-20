На сайте Московского урбанфорума открыли страницу “Лужников”

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20.07.2023, 10:35, Новости дня
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Специальная страница площадки “Лужники” открылась на сайте Московского урбанистического форума – 2023. В разделе можно найти актуальные новости, карту с основными площадками и мультимедийные материалы.

Также на сайте появится программа мероприятий. На площадке олимпийского комплекса пройдет более 350 спортивных, развлекательных и культурных событий.

Гости поучаствуют в тренировках со звездами спорта, квестах, послушают лекции, увидят концерты и спектакли. На гастрофестивале можно будет попробовать блюда шеф-поваров Москвы.

В “Лужниках” откроется более 30 тематических пространств, где расскажут о развитии Москвы. Достижения столицы представят в интерактивных павильонах “Куб”, “Цифровые технологии Москвы” и “Световой тоннель”.

Мероприятия можно посетить бесплатно. На некоторые необходима регистрацию, которую откроют в скором времени.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Гостей ждут выставки, дискуссии и спортивные марафоны.

Так, в Гостином Дворе представят метанавыки человека будущего. В “Манеже” расскажут о развитии метро, центральных диаметров и дорожных проектах.


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