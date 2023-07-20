 

Новый Haval H6 сертифицировали в Китае

20.07.2023, 10:26, Разное
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Обновленный внедорожник Haval H6 прошел этап сертификации для продажи на китайском рынке.

Производителям будут предложены в продаже одновременно несколько модификаций, отличающихся производительностью и кузовом транспортного средства. В начальной версии модель имеет 1,5 и 2,0-литровые моторы, которые выдают от 150 до 238 л.с. мощности. Также указано, что покупателям будет предложена модель с гибридным агрегатом, но его мощность пока засекречена.

Кроме того, в компании пока не указали точные сроки дебюта кроссовера, однако уже в ближайшее время будут объявлены все подробности. Эксперты сходятся во мнении, что в скором времени Haval H6 будет также продаваться на российском рынке.


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