 

3D-принтер помогает создавать уникальные десерты

20.07.2023, 10:25, Новости дня
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В одной из кондитерских Лос-Анджелеса с помощью пищевого 3D-принтера создают замысловатые сладости. Как передаёт NTD, помимо сказочных персонажей и героев мультфильмов, там печатают фигурки для тортов, конфетки для украшения стаканов с прохладительными напитками, а также конфеты с начинкой из сухофруктов или шоколада.

Замысловатые сладости создают с помощью пищевого 3D-принтера. Такие десерты начали делать в одной из кондитерских Лос-Анджелеса. Главный ингредиент — сахар.

КАЙЛ ФОН ХАССЕЛЬН, генеральный директор Sugar Lab: Мы чем-то похожи на пекарню. Кроме 3D-принтера, печатной еды и 3D-дизайна, нужно ещё задействовать шеф-повара. До печати на 3D-принтере нужно подобрать ингредиенты, привезти их, продегустировать. А после того как изделие напечатано, шеф-повар может сделать с ним миллион вещей.

Соучредитель Sugar Lab Кайл фон Хассельн увлёкся изготовлением сахарных творений, когда учился в архитектурном институте. Он купил традиционный принтер и экспериментировал с ингредиентами. В результате разработал уникальный пищевой 3D-принтер.

В отличие от других подобных, эта машина использует мелкозернистый сахар вместо пасты. В результате можно добиться более высокой детализации.

ДЖЕЙМС ЦОЙ, главный 3D–дизайнер: Крупицы сахара становятся пикселями, которые, в свою очередь, становятся носителем информации и разрешением. То, что мы проектируем в 3D, превращается в текстурированный, зернистый предмет. Он скульптурный, но в то же время имеет очень тактильную текстуру.

Всё начинается с задумки. Цифровой файл — это первый шаг. Дизайнер и шеф-повар превращают этот файл в 3D-модель, а затем передают её на принтер, где и происходит волшебство.

ДЖОНАТАН СОЛОМОН, шеф-повар: Напечатанные элементы нужно доставать очень осторожно. Как видите, они покрыты порошком. Мы аккуратно вынимаем их, а затем приводим в надлежащий вид. Я действительно чувствую, что работаю над едой будущего. Когда-нибудь эти штуки будут у каждого на кухне.

Помимо сказочных персонажей и героев мультфильмов, здесь печатают фигурки для тортов, конфетки для украшения стаканов с прохладительными напитками, а также конфеты с начинкой из сухофруктов или шоколада.

Более того, тут также печатают солёные конфеты для супа на основе рассола кимчи.

Изделия продаются на сайте компании. Например, шесть напечатанных клубничек, наполненных шоколадом, стоят примерно 25 долларов.

Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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