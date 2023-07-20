Биполярное расстройство связано с повышенным риском ранней смерти



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Финские исследователи использовали общенациональные регистры медицинского и социального страхования для выявления и отслеживания состояния здоровья всех людей в возрасте от 15 до 64 лет с биполярным расстройством в период с 2004 по 2018 год. Они рассчитали соотношение числа смертей, наблюдаемых за 8 лет наблюдений, среди лиц с диагнозом биполярное расстройство, к ожидаемому числу смертей среди финского населения в целом. Ученые отследили результаты 47 018 человек с биполярным расстройством, которым в среднем было 38 лет в начале периода наблюдения, более половины (57%) были женщинами.

Всего за период наблюдения умерло 3300 (7%) из них по сравнению с 141 536 человек в общей популяции, что соответствует 6-кратному увеличению риска смерти от внешних причин и 2-кратному увеличению риска смерти от соматических причин. Средний возраст больных биполярным расстройством на момент смерти был 50 лет, почти две трети этих смертей пришлись на мужчин.

Большинство избыточных смертей от соматических заболеваний были связаны либо с причинами, связанными с алкоголем (40%), что в 3 раза выше, чем у населения в целом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями (26%) или раком (10%). Из дополнительных смертей от внешних причин 61% (651) были вызваны самоубийством, что примерно в 8 раз выше, чем у населения в целом.

Учитывая, что внешние причины, по-видимому, играют большую роль, чем соматические заболевания, в избыточной смертности среди людей с биполярным расстройством, нынешняя терапевтическая направленность на предотвращение соматических заболеваний должна быть пересмотрена, утверждают исследователи.