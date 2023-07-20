 

Сойнов: Большая женская грудь может стать источником серьезных проблем со здоровьем

20.07.2023, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Женская грудь, избыточно увеличившаяся по размеру и весу, может стать источником серьезных проблем со здоровьем, предупредил врач Александр Сойнов в интервью. Гигантомастия, как он пояснил, вызывает боли в спине, шее и плечах, а также нарушения осанки.

Врачи до сих пор не могут с уверенностью назвать точные причины этого явления, но предполагают, что оно может быть связано с генетической предрасположенностью, гормональными изменениями, лишним весом или эндокринными нарушениями, а также приемом определенных лекарств.

Врач Сойнов поделился своим мнением о том, как справиться с проблемой чрезмерно большой груди. Он назвал хирургическую операцию и похудение среди эффективных методов решения этой проблемы. Недавно портал MedikForum.ru обращал внимание на связь между учащенным сердцебиением и возможными здоровотворными проблемами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: О печальном происшествии с певцом SHAMAN’ом на Донбассе… Карма настигла?

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Стрелкова арестовали на 2 месяца

22.07 / Мнение: Васю взяли в заложники

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про абстрактный гуманизм

22.07 / Мнение: Государство требует интима

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Свидетель”. Трейлер

22.07 / Мнение: Школьное рабство и карательная психиатрия: совок возвращается

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Москва под бомбами. 1941-1943

22.07 / Мнение: Эх, и даже Пахмутова!

21.07 / В спортзал – в тканевой маске: корейские секреты красоты и преображающие трюки, которые нужно попробовать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика