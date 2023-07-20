Сойнов: Большая женская грудь может стать источником серьезных проблем со здоровьем

Женская грудь, избыточно увеличившаяся по размеру и весу, может стать источником серьезных проблем со здоровьем, предупредил врач Александр Сойнов в интервью. Гигантомастия, как он пояснил, вызывает боли в спине, шее и плечах, а также нарушения осанки.

Врачи до сих пор не могут с уверенностью назвать точные причины этого явления, но предполагают, что оно может быть связано с генетической предрасположенностью, гормональными изменениями, лишним весом или эндокринными нарушениями, а также приемом определенных лекарств.

Врач Сойнов поделился своим мнением о том, как справиться с проблемой чрезмерно большой груди. Он назвал хирургическую операцию и похудение среди эффективных методов решения этой проблемы. Недавно портал MedikForum.ru обращал внимание на связь между учащенным сердцебиением и возможными здоровотворными проблемами.