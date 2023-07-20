Хакерский чат-бот WormGPT оказался бесперспективным из-за ограниченности данных

Киберэксперт Михаил Серегин, руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис, назвал хакерский чат-бот WormGPT неперспективным в сравнении с его более продвинутым собратом ChatGPT. Проблема кроется в том, что база данных WormGPT ограничена информацией, собранной только до 2021 года.

WormGPT, основанный на масштабной языковой модели GPTJ (эквивалент GPT-2), на данный момент популярен среди хакеров и мошенников в темных уголках интернета. Его задачи включают генерацию вредоносного кода, создание текстов фишинговых писем и предоставление информации о запрещенных даркнет-рынках с наркотиками и оружием.

Серегин пояснил, что WormGPT значительно уступает возможностями своему конкуренту ChatGPT и не содержит необходимых цензурирующих алгоритмов. При обучении данной нейронной сети приоритет был отдан вредоносному коду и задачам, связанным с заработком в темных уголках сети.

Эксперт утверждает, что WormGPT ограничен функциональностью публичных нейросетей, доступных к 2021 году, и неспособен решить более сложные задачи. Хотя этот хакерский бот может использоваться для создания фишинговых писем и простых вредоносных кодов, он не подходит для более актуальных и сложных миссий.

«Например, WormGPT может предоставить список запрещенных даркнет-маркетов, однако, ввиду того, что выдача сервиса основана на данных до 2021 года, эта информация будет бесполезной – все перечисляемые ботом площадки уже закрыты правоохранительными органами», – объяснил эксперт.

Серегин считает, что WormGPT не имеет перспектив развития, особенно из-за ограниченности финансовых возможностей киберпреступного комьюнити. В отличие от его более успешного собрата, ChatGPT, который ежедневно требует владельцам инвестиции в $700 тысяч, хакерский чат-бот не обладает типичной для преступников финансовой моделью быстрого заработка.

Таким образом, WormGPT стал жертвой своей собственной ограниченности данных и финансовых ресурсов, что делает его менее перспективным в мире киберпреступности.