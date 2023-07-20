 

Рост числа женщин с рано начавшейся менопаузой вызывает беспокойство среди специалистов

20.07.2023, 10:10, Разное
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Врач Наталья Зубарева поделилась тревожными новостями о возрастающем числе женщин, сталкивающихся с ранней менопаузой. По словам специалистки, такая проблема становится все более актуальной в возрастной категории 30-40 лет.

«Наблюдается парадокс: с одной стороны, женщины могут долго сохранять молодость и здоровье, с другой стороны, растет число пациенток с ранней менопаузой. В некоторых случаях это связано с образом жизни, который они ведут», — пояснила врач, давая интервью изданию «Ленте.ру».

Особое внимание стоит уделить питанию, по словам Зубаревой. Неправильная диета, лишенная необходимых питательных веществ и полезных жиров, способствует ранней менопаузе. Кроме того, негативное влияние оказывают лишний вес, хронический стресс и постоянные перегрузки.

«Курение, стресс, ожирение (в зоне риска все, чей вес превышает норму хотя бы на 10 килограммов), низкокалорийная диета, а также физическое истощение значительно повышают риск наступления ранней менопаузы», — предупредила медик.

Зубарева также отметила, что риск ранней менопаузы повышается у женщин с редкой половой жизнью и низким уровнем эстрогенов и других половых женских гормонов. Однако радует то, что для этого распространенного нарушения существует лечение.

Ранее портал MedikForum.ru рассказывал о совете диетолога Ирины Писаревой для россиян старше 50 лет скорректировать свой рацион питания. Специалисты надеются, что сознательный подход к здоровому образу жизни поможет справиться с риском ранней менопаузы и сохранить женское здоровье на долгие годы.


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