 

Мнение: «Высшая степень защиты»

20.07.2023, 10:08, Разное
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Как Россия, ввалив миллиарды в охрану Крымского моста, не сумела его уберечь.

Какая интересная картинка-схема! А еще интереснее, что эта картинка была опубликована еще пять лет назад, в мае 2018 года.

Крымский мост, оказывается, охраняют спутник космического наблюдения («Космос-К»), самолеты Су-27 и Ил-38, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1, загоризонтная РЛС «Подсолнух» и РЛС системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж», переносные ЗРК «Игла» и «Верба»»и пр….

Охраняли мост и военные корабли Черноморского флота РФ. Например, малые ракетные корабли типа «Штиль».

Кроме того, в 2018 году была создана специальная морская бригада Росгвардии, на вооружение которой были переданы противодиверсионные катера типа «Грачонок», оборудованные навигационными радиолокационными станциями МР-231 «Пал», многофункциональными оптико-электронными телекомплексами освещения ближней воздушной и надводной обстановки, автоматизированными комплексами связи, интегрированными мостиковыми системами «Мостик-21980», гидроакустическми станциями «Анапа», предназначенными для обнаружения подводных диверсионных сил и средств.

Ну и вдобавок морская бригада Росгвардии получила телеуправляемый подводный аппарат «Фалкон» с рабочей глубиной до 300 метров и поисково-обследовательский комплекс «Кальмар», предназначеный для исследования поверхности дна на глубине до 200 метров.

Под водой Крымский мост охраняет система контроля акватории и периметра шельфовых и прибрежных объектов «Плавник». Под мостом были установлены средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения.
Кроме того, круглосуточно охраняли Крымский мост боевые пловцы Черноморского флота и специальной морской бригады Росгвардии.

Подробности здесь.

И остается только один вопрос: почему всех этих сил и средств, на развертывание и содержание которых потрачены десятки миллиардов рублей, оказалось недостаточно для защиты Крымского моста от атаки безэкипажных катеров-камикадзе, начиненных взрывчаткой?

Источник: Ирек Муртазин


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