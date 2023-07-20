Туркмены обучат россиян жить в условиях изоляции и высокой инфляции

Власти России обратились к Туркменистану с предложением провести ряд совместных конференций на тему выживания в условиях изоляции и постоянной высокой инфляции.

Туркменистан наряду с КНДР считается одной из самых изолированных стран в мире и располагает богатым опытом по самообеспечению.

Конференции включены в национальную стратегию развития России, направленную на преодоление временных внешнеполитических сложностей. Мероприятия позволят сторонам обменяться опытом и знаниями в области социально-экономического развития и укрепить возможности друг друга.

В рамках инициативы запланирован уникальный проект: группа испытателей из числа отставных военных и спортсменов направятся в центральноазиатскую страну сроком на три месяца. Выжившие впоследствии будут участвовать в разработке образовательных программ, тренингов и мастер-классов.

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