В РФ начались продажи кроссоверов GAC GS8 за 3,5 млн рублей

Китайский автопроизводитель GAC официально продемонстрировал на российском рынке обновленный паркетник под названием GAC GS8.

Приобрести улучшенную модель в начальном исполнении можно у местных дилеров за 3,5 миллиона рублей. Кроме того, в новинке кроссовера установили 19-дюймовые колесные диски, огромный экран мультимедийного комплекса, качественную акустику, подогрев кресел и зеркал. Из технических параметров указали 2-литровый двигатель с турбиной с отдачей 248 л.с.

Для российского рынка кроссовер GS8 представлен исключительно в версии с восьмиступенчатой коробкой передач и полным приводом. Новинка может разогнаться до сотни за 6,5 секунд. Прочие параметры были озвучены в рамках глобальной презентации.