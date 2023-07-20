 

В РФ начались продажи кроссоверов GAC GS8 за 3,5 млн рублей

20.07.2023, 9:05, Разное
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Китайский автопроизводитель GAC официально продемонстрировал на российском рынке обновленный паркетник под названием GAC GS8.

Приобрести улучшенную модель в начальном исполнении можно у местных дилеров за 3,5 миллиона рублей. Кроме того, в новинке кроссовера установили 19-дюймовые колесные диски, огромный экран мультимедийного комплекса, качественную акустику, подогрев кресел и зеркал. Из технических параметров указали 2-литровый двигатель с турбиной с отдачей 248 л.с.

Для российского рынка кроссовер GS8 представлен исключительно в версии с восьмиступенчатой коробкой передач и полным приводом. Новинка может разогнаться до сотни за 6,5 секунд. Прочие параметры были озвучены в рамках глобальной презентации.


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