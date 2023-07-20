Геймплейный трейлер нового футбольного симулятора от EA Sports: улучшенная реалистичность и оригинальные игровые стили

Компания EA представила геймплейный трейлер своей последней разработки – футбольного симулятора EA Sports FC 24. В ролике авторы игры детально раскрыли ключевые особенности проекта, нацеленные на повышение уровня реализма и глубины впечатлений игроков.

Одним из важных нововведений стала технология объемной съемки HyperMotionV, которая позволяет захватывать точные движения игроков, используя комплекс камер, размещенных по периметру реальных футбольных стадионов. Благодаря этому, в игру были добавлены многие фирменные движения футболистов, такие, как, например, удар в падении в 30-м туре АПЛ от Эрлинга Холанда.

Технология HyperMotionV также позволила реализовать сотни различных анимаций в EA Sports FC 24, затрагивающих не только завершающие удары, но также пасы, отборы, подкаты, празднования и другие игровые ситуации.

Еще одной интересной особенностью проекта стали игровые стили, которые отражают характерные черты конкретных футболистов, такие как дриблинг Винисиуса или фирменный крученый навес Трента Александера-Арнольда. Всего в EA Sports FC 24 будет представлено 34 уникальных игровых стиля.

В новой части футбольного симулятора разработчики усовершенствовали движок Frostbite 3, что позволило значительно улучшить графику и детализацию футболистов, а также качественно проработать даже мелкие анимации, такие как движения футболок игроков.

EA Sports FC 24 представляет собой новую часть популярной серии игр FIFA. Из-за прекращения сотрудничества с одноименной футбольной организацией, проект будет выпущен под новым названием. Релиз игры запланирован на 29 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на Nintendo Switch. Кроме того, известно, что EA Sports FC 24 будет переведена на русский язык и получит локализованную озвучку.