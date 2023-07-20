Врач-эндокринолог Юрочкин назвал признаки токсинов в организме

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин предостерегает о скрытой опасности токсинов, скопившихся в организме. Вещества могут проникать в организм разными путями, через пищу, воздух, воду, плесень, даже одежду. Но особенно осторожным стоит быть в отношении употребления алкоголя и никотина, так как они являются стабильными источниками токсинов.

“Токсины, как стрессоры, существенно нарушают нормальное функционирование организма, вызывая вялость и слабость, а также способны провоцировать заболевания”, – предупредил врач в интервью с изданием “МедикФорум”.

Он также пояснил о признаках, которые могут свидетельствовать о наличии в организме большого количества токсинов.

Проблемы с пищеварением могут быть одним из первых сигналов. Токсины мешают нормальной работе пищеварительной системы, что может вызывать дисфункцию. В некоторых критических случаях возникают тошнота и рвота, но в повседневной жизни чаще встречаются вздутие, газы и запоры.

Также проблемы могут касаться кожи. Воспаление, сыпь и акне могут быть признаками токсической перегрузки. А также другие кожные заболевания, такие как опухшие глаза, псориаз и экзема, могут указывать на присутствие токсинов в организме.

Неприятный запах изо рта также может быть следствием токсинов. Проблемы с пищеварением, вызванные токсинами, могут привести к неприятному запаху изо рта, а также нарушению функции печени.

Еще одним признаком токсинов может стать непредсказуемый набор веса. Токсины способны вызывать гормональный дисбаланс, который, в свою очередь, может привести к необъяснимому увеличению веса.

Сонливость – еще один сигнал о токсинах в организме, по словам эндокринолога Юрочкина. Если сонливость не проходит, даже при продолжительном сне в течение семи-восьми часов, это может быть следствием накопившихся токсинов. Он пояснил, что такая сонливость – результат активных усилий организма в избавлении от вредных веществ.

Это напоминает, что болезнь сердца также может вызывать ощущение хронической усталости, как ранее писал портал MedikForum.ru. Очень важно обращать внимание на сигналы, которые посылает организм, и проконсультироваться с врачом при выявлении подозрительных симптомов, связанных с токсической нагрузкой.