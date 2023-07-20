 

Усиление курса доллара США создает дисбалансы в мировой экономике

20.07.2023, 8:50, Разное
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Укрепление реального эффективного курса доллара США оказалось самым высоким за последние 20 лет и вызвало значительные изменения в мировой торговой и финансовой сферах. Прошлогоднее укрепление валюты на 8%, достигнув самого крепкого уровня с 2002 года, привело к увеличению неравновесий между развитыми и развивающимися странами.

По данным Международного валютного фонда, страны с развивающимися рынками столкнулись с ослаблением своих национальных валют, что повлекло за собой экономические потери. Каждый 10% рост курса доллара США у развивающихся стран приводит к снижению ВВП на 1,9% через год, а также сокращению объемов торговли, особенно увеличивая дефицит внешнеторгового баланса.

Повышение ставок Федеральной резервной системы США и нарастающая “рискофобия” на мировых рынках также сказались на дисбалансах по текущим счетам. Прошлогоднее соотношение профицитов и дефицитов в глобальном кредитовании и заимствованиях к ВВП увеличилось уже в третий год подряд, свидетельствуя о торговых и финансовых искажениях. Притоки капитала из Китая и стран, экспортирующих сырье, способствовали финансированию растущего дефицита торговли в развитых странах. Однако изменения в резервах не оказали значительного влияния на мировые финансовые потоки, в то время как инвестиции в американские активы увеличились.

Согласно прогнозам фонда, страны с наибольшими профицитами по текущему счету в прошлом году были Китай, РФ и Саудовская Аравия, однако ожидается снижение профицитов в текущем году. В развитых странах, таких как Германия, Япония, Южная Корея и Нидерланды, профициты уже уменьшились более чем в два раза, в то время как Италия и Франция столкнулись с отрицательным балансом текущего счета. США остаются страной с наибольшим дефицитом по текущему счету, который вырос с $846 млрд до $944 млрд.

Особенно резко ухудшилась производственная активность в двух третях стран, что является еще одним сигналом неравновесий в мировой экономике.

В целом, развивающиеся страны сталкиваются с более серьезными последствиями укрепления доллара США, так как сокращение реальных объемов торговли и инвестиций оказывает значительное влияние на их экономику, в то время как развитые страны более устойчивы к этим изменениям.


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