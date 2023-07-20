 

Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды

20.07.2023, 7:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

До конца лета в российскую столицу вернется тепло, а дожди и сильный ветер сменит солнце. Об этом сообщил синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

Погода, которая на сегодня установилась в городе, является аномальной, объясняет специалист. Она связана со скандинавским циклоном, пришедшим на север средней полосы страны и принесшим арктический воздух, отмечает “Царьград”.

Синоптик добавил, что если бы циклон зашел в регион напрямую, то столбик термометра опустился бы еще ниже. При этом погода еще улучшится.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Стрелкова арестовали на 2 месяца

22.07 / Мнение: Васю взяли в заложники

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про абстрактный гуманизм

22.07 / Мнение: Государство требует интима

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Свидетель”. Трейлер

22.07 / Мнение: Школьное рабство и карательная психиатрия: совок возвращается

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Москва под бомбами. 1941-1943

22.07 / Мнение: Эх, и даже Пахмутова!

21.07 / В спортзал – в тканевой маске: корейские секреты красоты и преображающие трюки, которые нужно попробовать

21.07 / Карго – самая модная модель брюк этого лета: как правильно подобрать под них обувь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика