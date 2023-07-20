Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды

До конца лета в российскую столицу вернется тепло, а дожди и сильный ветер сменит солнце. Об этом сообщил синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

Погода, которая на сегодня установилась в городе, является аномальной, объясняет специалист. Она связана со скандинавским циклоном, пришедшим на север средней полосы страны и принесшим арктический воздух, отмечает “Царьград”.

Синоптик добавил, что если бы циклон зашел в регион напрямую, то столбик термометра опустился бы еще ниже. При этом погода еще улучшится.