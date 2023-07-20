 

Лиса украла смартфон и сняла видео

20.07.2023, 7:53, Разное
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Дикая природа удивительна. Все чаще животные отказываются от привычного образа жизни и начинают осваивать современных теологии. Недавно “Дни.ру” рассказывали об осьминоге-видеоблогере, теперь профессию клипмейкера изучает лиса из Сахалина.

О забавной истории в своем телеграмм-канале рассказал фотограф Сергей Любаченко. Лиса буквально утащила смартфон сахалинца и сняла короткометражное видео, пока работала камера. Зрители высоко оценили документальный фильм.


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