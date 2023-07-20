Xiaomi представила доступный смартфон Redmi A2+ на российском рынке

Компания Xiaomi начала продажи бюджетного смартфона Redmi A2+ в РФ по цене менее 6 тысяч рублей. Новинку оценили в 5,5 тысяч рублей, как сообщается на портале CNews.

Redmi A2+ был представлен в Китае еще в апреле 2023 года и обладает 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+. Внутри устройства установлено 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища, которое соответствует стандарту eMMC 5.1.

Что касается производительности, за нее отвечает чипсет MediaTek Helio G36 с графическим процессором PowerVR GE8320.

Основная камера Redmi A2+ имеет разрешение 8 Мп и дополнена датчиком глубины на 0,08 Мп. Также в смартфоне есть селфи-камера с разрешением 5 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через разъем Micro-USB. Также отмечается присутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм аудиоразъема для наушников, FM-радио и слота для карты памяти microSD.

Redmi A2+ работает под управлением урезанной прошивки Android 12 Go с фирменным интерфейсом MIUI. В комплект поставки входят чехол и зарядное устройство.

Напомним, что ранее Xiaomi представила лампу от комаров со встроенным счетчиком убийств.