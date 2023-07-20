Huawei Mate 60: Китайский флагман с вырезом в стиле Dynamic Island, вдохновленным iPhone

Компания Huawei из Китая готовит к выпуску серию флагманских смартфонов Mate 60, которые будут обладать вырезом в стиле Dynamic Island, аналогичным представленному в iPhone 14 Pro. Об этом информирует портал MyDrivers.

Источниками сообщается, что Huawei провела опрос среди своих потенциальных клиентов, представив несколько схематических изображений смартфонов с различными вариантами дизайна. По результатам исследования компания приняла решение использовать вырез в стиле Dynamic Island и сделать рамку экрана одинаковой ширины по всему периметру. По другим данным, боковые рамки будут меньше верхней и нижней.

Ранее Huawei использовала вырезы для фронтальной камеры, размещая их в левом верхнем углу экрана, но никогда не делала их в центре. Вероятно, такое решение связано с тем, что компания стремится повысить конкурентоспособность своих продуктов на рынке и привлечь больше пользователей, предпочитающих дизайн iPhone.

По слухам, Mate 60 станет первым смартфоном компании за последние несколько лет, который будет поддерживать 5G без использования дополнительных аксессуаров. Ему приписывают мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовый OLED-экран, а также основную камеру Sony IMX989 с разрешением 50 Мп и переменной диафрагмой, дополненную телеобъективом на 64 Мп и ультраширокоугольным модулем на 13 Мп.

На фоне этого также был представлен один из самых бюджетных смартфонов Xiaomi на рынке России.