Новый Nokia 150: Классический кнопочный телефон всего за 3 тысячи рублей

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, радует своих поклонников новинкой – мобильным телефоном Nokia 150. Этот аппарат, ориентированный на простоту использования, работает исключительно в сетях 2G и обойдется покупателям всего за 3 тысячи рублей.

Основными особенностями Nokia 150 являются его классический дизайн и удобная 2,4-дюймовый экран с традиционной клавиатурой. Помимо этого, телефон оборудован рядом полезных функций, таких как возможность быстрого перехода в беззвучный режим зажатием клавиши «#», оперативный набор контактов, поддержка карт памяти, встроенный FM-радио и разъем для наушников. Не забыли разработчики и о классической игре «Змейка», которая уже установлена в Nokia 150.

По задней панели телефона расположена камера и сетка для динамика. Емкость аккумулятора составляет 1450 мАч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости подзарядки. Прочный поликарбонат, используемый в корпусе телефона, защищает его от царапин и повреждений, делая Nokia 150 еще более надежным выбором.

Новый телефон предлагается в трех цветовых вариантах – красном, синем и черном, чтобы каждый покупатель мог выбрать модель по своему вкусу. Однако, пока о доступности этой модели за пределами Китая никакой информации нет.

Интересно отметить, что в 2022 году компания HMD Global начала процесс ликвидации ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», ответственного за поставки устройств Nokia в Россию. Тем не менее, это не помешало Nokia 150 появиться на рынке и порадовать российских потребителей своей доступностью и надежностью.

Таким образом, Nokia 150 представляет собой отличный вариант для тех, кто предпочитает простые и надежные решения в мире современных технологий.