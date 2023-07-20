Мнение: О гаснущих надеждах Украины… Придётся смириться?

Что-то интересное творится вокруг Украины. С 8 июля, когда турецкий президент Реджеп Эрдоган вернул своему киевскому партнёру пятерых засидевшихся «гостей», крупных перемог у Киева не было. Напротив, сплошные «зрады». Этак ведь и до фиаско недалеко.

События последних дней особенно показательны.

Но сначала старое помянем.

На саммите #НАТО в Вильнюсе, где #Украина многого хотела, но слишком мало по сравнению с её непомерными амбициями получила, помимо прочего наметились некоторые «размолвки» между партнёрами. Которые украинский президент Владимир #Зеленский, пожалуй, даже усилил как в преддверии знакового мероприятия, так и сразу после него. Говорят, что американцы сильно разозлились из-за этого — настолько, что даже задумались над тем, как бы отменить даже намёк на будущее «приглашение» Киеву вступить в Альянс.

В общем, «зрада». Которая, возможно, является ключом к дальнейшим событиям.

Хотя украинские военные всё громче выражают разочарование отсутствием готовности партнёров поставить современные самолёты для ВВСУ, глава Объединённого комитета начальников штабов #США генерал Марк Милли чётко дал понять, что поставки истребителей F-16 Киеву – это не вопрос ближайшего времени. «На подготовку пилотов потребуются годы, годы на техническое обслуживание и годы финансовой поддержки: речь идёт о гораздо большем количестве миллиардов долларов, чем уже было направлено [Штатами] за всё время», — заявил он. И кроме того, обескуражил адептов «наступа» заявлением, что «предстоит ещё много боевых действий… это [контрнаступление] будет делом долгим, сложным, кровавым… и у него будет высокая цена». При этом он дал понять, что отнюдь не уверен в успехе. «Посмотрим, чем это в конце концов обернётся в плане противостояния украинцев россиянам», — добавил глава ОКНШ.

Во многом его скептицизм объясняется замедлением прогресса ВСУ на всех участках. Если поначалу украинские спикеры говорили о продвижении на «километры», то затем речь пошла о «сотнях метров», а в последнее время всё чаще говорится об «удержании» завоёванных большой кровью позиций. Да, иногда ещё получаются локальные успехи, как на днях в Крыму. Но они принципиально не меняют общей картины. Главное же, что у российских бойцов в зоне СВО, которых украинская и сочувствующая ей западная пропаганда ранее залихватски объявляла «низкомотивированными», «необученными» и «деморализованными», с мотивацией, мужеством, боевой подготовкой и чувством долга всё в порядке. Что стало полной неожиданностью как для Киева, так и для Запада.

И вот на этом фоне, в отсутствие реальных подвижек «на фронтах», киевские власти решились на отчаянный акт, снова ударив по Крымскому мосту. Чем только развязали руки российскому руководству. Которое получило неубиваемый аргумент для приостановки «зерновой сделки»: невозможность обеспечить безопасность судоходства в акватории, где то и дело снуют надводные и подводные БПЛА. Это в плюс к давним обвинениям в саботаже Западом той части сделки, которая касалась экспорта российского зерна, разблокирования операций «Россельхозбанка» через SWIFT, возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и проч. Итогом чего стало известное заявление МО РФ.

И тут тоже весьма показательно, как переобувалась в прыжке украинская сторона. Сначала выражалась уверенность, что Реджеп Эрдоган «прогнёт» Россию на продолжение сделки. Но турецкая сторона взяла тайм-аут, заявив, что эта тема будет обсуждаться в августе на личной встрече президентов. Затем начались разговоры про то, что США или Турция начнут сопровождать конвои с украинским зерном, и Россия ничего не сможет с этим поделать. По факту, обе страны деликатно от этой «почётной миссии» отказались. Далее родилась «идея», что зерно можно возить морем через территориальные воды Румынии и Болгарии. Но международные страховщики сочли «военные риски» неприемлемо высокими и стали отказывать в страховках для зерновозов. Наконец, Россия «в ответ» на удар по мосту начала разносить в хлам украинскую портовую инфраструктуру в Одессе, Николаеве, Черноморске. В итоге провал сделки вынужденно признали даже в Киеве.

И это, похоже, лишь начало…

Что ещё предстоит признать Украине?

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