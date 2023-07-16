 

Рупор кремлевской пропаганды: “Патриотический акт” в Зимбабве

16.07.2023, 4:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Зимбабве приняли "Патриотический акт" (какая ирония), который запрещает публичную критику местного президента.

"Патриотический акт" в Зимбабве

Критиковать правительство Зимбабве теперь нельзя. Или можно, если есть лишние 20 лет в запасе.

Президент Эммерсон Мнангагва не стал дожидаться грядущих выборов и превентивно подписал закон, защищающий республику от "умышленного нанесения ущерба суверенитету и национальным интересам". Если прямо и по-русски — подкрутил необходимые гайки, дабы убрать со своей политической доски все плохое и оставить все хорошее.

Теперь любой оппозиционер, который попытается ткнуть президента за какую-либо неудачу, либо выразит недовольство курсом легитимных властей, может на 20 лет отъехать в каталажку, и там размышлять, до чего Зимбабве докатилась.

Широко известный в узких зимбабвийских кругах политик Фадзайи Махере (представитель партии "Гражданская коалиция за перемены" (примечание внутри примечания — партия не раз подвергалась гонениям, в организации которых подозревают действующее правительство страны: оппозиционерам не давали проводить митинги, избивали и задерживали)) уже высказался: по его словам, решение президента является неконституционным и наглядно демонстрирую его диктаторские наклонности.

Позицию Махере разделили африканские журналисты и правозащитники. Они сошлись во мнении, что "патриотический акт" является инструментом для наказания несогласных с "коррумпированным и репрессивным режимом".

До массовых арестов 3… 2…

https://t.me/ortemblinov/156 – цинк

Творческое развитие и логическое доведение до конца идей американского "Патриотического акта".

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Парадоксы Дон Кихота

16.07 / Мнение: Украинский языковой БДСМ продолжается

15.07 / Платье-футболка с армейскими ботинками, мини с балетками: какую обувь носить с разными типами платьев, чтобы выглядеть стильно

15.07 / Эффективное лечение акне и контроль избытка жира: кому подходят маски с салициловой кислотой

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Казнь отравительницы

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Белоснежка и 7 инклюзивных гномов

15.07 / Мнение: Дефицит времени, обратная сторона немецкой педантичности и поиски хорошего шуруповёрта

15.07 / Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной

15.07 / «Несвоевременная» амнистия

15.07 / С годами мы прикипаем к ней душой: как сделать модной старую одежду женщинам за 55

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика