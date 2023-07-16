Рупор кремлевской пропаганды: “Патриотический акт” в Зимбабве

В Зимбабве приняли "Патриотический акт" (какая ирония), который запрещает публичную критику местного президента.

"Патриотический акт" в Зимбабве

Критиковать правительство Зимбабве теперь нельзя. Или можно, если есть лишние 20 лет в запасе.

Президент Эммерсон Мнангагва не стал дожидаться грядущих выборов и превентивно подписал закон, защищающий республику от "умышленного нанесения ущерба суверенитету и национальным интересам". Если прямо и по-русски — подкрутил необходимые гайки, дабы убрать со своей политической доски все плохое и оставить все хорошее.

Теперь любой оппозиционер, который попытается ткнуть президента за какую-либо неудачу, либо выразит недовольство курсом легитимных властей, может на 20 лет отъехать в каталажку, и там размышлять, до чего Зимбабве докатилась.

Широко известный в узких зимбабвийских кругах политик Фадзайи Махере (представитель партии "Гражданская коалиция за перемены" (примечание внутри примечания — партия не раз подвергалась гонениям, в организации которых подозревают действующее правительство страны: оппозиционерам не давали проводить митинги, избивали и задерживали)) уже высказался: по его словам, решение президента является неконституционным и наглядно демонстрирую его диктаторские наклонности.

Позицию Махере разделили африканские журналисты и правозащитники. Они сошлись во мнении, что "патриотический акт" является инструментом для наказания несогласных с "коррумпированным и репрессивным режимом".

До массовых арестов 3… 2…

https://t.me/ortemblinov/156 – цинк

Творческое развитие и логическое доведение до конца идей американского "Патриотического акта".

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