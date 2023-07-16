N-TV – никто не знает, куда исчезают миллиарды из коронавирусного фонда ЕС

Комитет Европарламента по бюджетному контролю должен следить за распределением €723 миллиардов из фонда на восстановление после коронавируса, отмечает немецкий телеканал N-TV. Однако выполнить свою задачу он попросту не может: страны ЕС и Еврокомиссия не предоставляют полные данные о том, как именно расходуются средства, поэтому разобраться, куда они в итоге исчезают, зачастую не представляется возможным.



AP

Моника Хольмайер, возглавляющая Комитет Европарламента по бюджетному контролю, столкнулась с проблемой: по её словам, её ведомство частично не справляется со своей задачей. В итоге никто не знает, куда исчезают миллиарды Евросоюза, пишет немецкий телеканал N-TV.

В центре критики — непрозрачность распределения субсидий из Фонда на восстановление после коронавируса. Во время пандемии ЕС создал этот фонд объёмом €723 млрд, идущий как на кредиты, так и на гранты, чтобы повысить устойчивость стран-членов к кризису путём финансирования различных проектов. Взамен члены ЕС должны начать реформы, особенно в цифровой и экологической сферах.

Хольмайер требует от европейских стран и Еврокомиссии информацию о том, куда именно будут вложены деньги. Несмотря на несколько запросов, удовлетворительного ответа так и не последовало. «Комитет по бюджетному контролю не получил полного обзора всех или хотя бы основных проектов ни от одного государства-члена», — жалуется она.

Вообще-то страны ЕС обязаны дважды в год предоставлять комитету список 100 наиболее важных конечных получателей. В общей сложности 14 стран уже выполнили это обязательство. Однако Хольмайер сетует, что эти списки, с которыми можно ознакомиться в открытом доступе в интернете, мало что проясняют.

В базе данных, например, Австрия указывает, что выделяет из фонда Министерству образования, науки и исследований более €78 млн. Из них около €73 миллионов должно быть направлено на обеспечение учащихся цифровыми устройствами. Какие тендеры при этом проводятся, какая компания поставляет устройства и кто в результате получает деньги, в итоге неясно.

Во многих случаях парламентарии не знают и о том, куда исчезают субсидии, подчёркивает немецкий телеканал. Хольмайер несколько раз обращалась в Еврокомиссию, чтобы получить более подробную информацию — но безуспешно. Например, Испания выделила средства на здравоохранение. «Когда мы как парламент ЕС хотим узнать, на что в действительности были использованы средства, мы получаем неполные отдельные примеры, которые не позволяют нам сделать какие-либо выводы о распределении средств в целом, — рассказывает Хольмайер. — Невозможно, например, выяснить, какие больницы получили то или иное оборудование и по какой цене. Комитет также не может проверить, насколько справедливо и беспристрастно были потрачены деньги».

В Италии, которая, как и Испания, является одним из крупнейших бенефициаров строительного фонда, наглядный пример показал, как можно нецелевым образом расходовать средства, если не контролировать их распределение. Рим хотел субсидировать строительство и реконструкцию двух футбольных стадионов. Стадион в Венеции должен был получить €93 млн, другой стадион во Флоренции — €55 млн. В итоге Еврокомиссия вмешалась и отказалась финансировать эти проекты через фонд. Мэр Флоренции отреагировал вызывающе, заявив, что средства уже были утверждены.

Хольмайер считает, что из-за нехватки персонала итальянские власти перегружены работой по получению средств из фонда реконструкции параллельно с другими инвестициями и «расходованием их на проекты, которые действительно имеют смысл». Соответственно, выплата различных траншей Италии задерживается. Сообщается, что итальянское правительство ограничивает полномочия своей Счётной палаты, поскольку та критикует задержки в использовании субсидий.

Отвечая на критику Хольмайер, представитель Еврокомиссии пояснила телеканалу N-TV, что государства-члены действительно обязаны «вести учёт конечных получателей средств специальных фондов», однако раскрывать эти данные они должны только по запросу Еврокомиссии, Европейской счётной палаты, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством или Европейской прокуратуры.

Фактически страны не нарушают законодательство ЕС, если предоставляют Парламенту лишь общую, расплывчатую информацию. По словам пресс-секретаря, Еврокомиссия предоставляет данные Комитету по бюджетному контролю, когда он их запрашивает. Хольмайер это категорически отрицает. По её словам, информация «предоставляется лишь понемногу и под большим давлением».

В свою очередь, Еврокомиссия уверяет, что так называемое отчётное табло и цифровая карта дают хорошее представление о распределении средств. Комитет, напротив, критикует, что представленные там проекты выбраны исключительно в качестве примеров, и Еврокомиссия это признаёт. По словам представителя Еврокомиссии, для создания графика используются общедоступные данные. «Карта является живым проектом и регулярно обновляется», — добавила она.

Соответственно, и карта даёт лишь обрывочную информацию. Иногда ссылки на сайты с подробным описанием проектов отсутствуют, в других случаях ссылки никуда не ведут. Бывает и так, что о программе рассказывается лишь в нескольких предложениях. Для комитета Хольмайер, который должен помогать Еврокомиссии в поддержании бюджетной дисциплины, это не может служить достаточной основой для выполнения его задач, подчёркивает немецкий телеканал N-TV.

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