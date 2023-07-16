 

Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео

16.07.2023, 3:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чрезвычайное происшествие на пляже Флориды чуть не обернулось кровавой баней. К отдыхающим заплыла акула. Как видно на кадрах с места событий, люди в ужасе покинули воду.

Иронично, но испуганные крики посетителей пляжа в итоге испугали и саму хищницу. Высунувшийся из воды характерный акулий плавник стал отплывать подальше от берега.

ЧП, зафиксированное на видео, не редкость для Флориды. Местные власти подтвердили, что акулы время от времени заявляются на пляжи, правда, они не рассматривают людей в качестве пищи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / New York Times – у Европы есть всё, чтобы защитить себя без помощи США, — кроме желания

16.07 / Осьминог-блогер снял на видео дайвера

15.07 / Das Erste объяснил, за что Орбан «мстил» Швеции, не пуская её в НАТО

15.07 / Сожгли всего 255 машин — в МВД Франции порадовались спокойному празднованию Дня взятия Бастилии

15.07 / Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители

15.07 / На саммите НАТО Байден бормотал и путался, но в Белом доме это называют успехом

15.07 / Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования

15.07 / Учения с прицелом на будущий конфликт — генерал готовит ВВС США к войне с Китаем

15.07 / Винтики в механизме НАТО — власти Швеции научат своих граждан любить Североатлантический альянс

15.07 / Треть населения США находится под угрозой экстремальной жары — рекордные показатели держатся уже две недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика