New York Times – у Европы есть всё, чтобы защитить себя без помощи США, — кроме желания

Остальные члены НАТО продолжают рассчитывать, что Америка придёт к ним на выручку в случае потенциального конфликта с Россией. Европейские государства не спешат менять свою позицию по этому вопросу, даже несмотря на то, что они обладают достаточными ресурсами, чтобы создать мощные вооружённые силы для собственной обороны, пишет обозреватель The New York Times Раджан Менон.



AP

С началом спецоперации на Украине американские и европейские власти утверждали, что Россия, как «государство-хищник», стремится господствовать над своими соседями и представляет серьёзную военную угрозу для всей Европы. Эта идея подкрепила решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО и, судя по всему, выдавалась альянсом за чистую монету на недавнем саммите в Вильнюсе, пишет в статье для The New York Times старший научный сотрудник Института изучения войны и мира им. Зальцмана при Колумбийском университете Раджан Менон.

По его словам, на Западе пришли к единому мнению, что Путин превратил российскую армию в «грозную боевую машину». Но хотя украинский конфликт этого не подтверждает, Европа ведёт себя так, как будто у неё нет возможности предотвратить нападение восточного соседа, и продолжает обращаться к США за военной поддержкой.

Как и почти десять лет назад, на встрече в Вильнюсе союзники Вашингтона пообещали увеличить военные расходы. Но между ними продолжают существовать разногласия относительно того, как именно следует воспринимать предлагаемую альянсом цифру в 2% от ВВП — в качестве минимального или максимального значения.

Между тем с 2016 года лишь меньшая часть стран НАТО, включая Соединённые Штаты, смогли достичь поставленной цели. Неспособность большинства членов организации повысить траты на оборону объясняется не нехваткой ресурсов, а отсутствием политической воли, считает аналитик.

Этот «дефицит мотивации» связан с тем, что в течение многих лет альянс полагался на Америку. Вашингтон, со своей стороны, способствовал сохранению подобной тенденции, чтобы увеличить доходы своего ВПК и, что не менее важно, усилить зависимость Европы от США, подчёркивает Менон.

«Утверждение о том, что богатые, технологически развитые европейские страны не могут объединить усилия, чтобы получить достаточную военную мощь и таким образом сдержать или победить Россию, не выдерживает никакой критики», — рассуждает автор статьи. «Призыв к европейской самодостаточности не равносилен призыву к упразднению НАТО. Европе пора серьёзно заняться собственной защитой», — добавляет он.

России до сих пор не удалось одержать победу на поле боя над Украиной. Остальные европейские государства, которые значительно превосходят Киев по своим возможностям, находятся в «ещё более сильном положении», считает Менон.

На его взгляд, Европа опережает Россию по всем показателям, которые обычно используются для измерения влияния. Для примера можно взять ВВП: в прошлом году у РФ он составлял $2,2 трлн, а у ЕС — $16,6 трлн, то есть был более чем в семь раз выше, и это без учёта Соединённого Королевства.

Ещё один параметр, имеющий большое значение для ведения современных войн, — технологии. Из-за отсутствия подробной статистики сравнивать Россию с ЕС проблематично, но автор статьи уверен, что и в этой категории Европа окажется впереди.

Россия обходит европейские страны по количеству некоторых типов вооружений. Но в целом Москва не имеет подавляющего численного преимущества, которое требуется атакующим силам и обычно составляет соотношение три к одному, рассуждает Менон.

Более того, по его мнению, у Европы есть экономические и технологические средства для увеличения производства вооружений. Они обладают военной промышленностью мирового класса, включая таких гигантов, как британская BAE Systems, французские Thales и Safran, итальянская Leonardo и немецкая Rheinmetall.

Для реализации большей самодостаточности потребуются значительные инвестиции и координация действий, которая позволит повысить эффективность ВПК. Но это вряд ли невыполнимые задачи. Ведь ранее европейцы уже добивались значительных успехов по преодолению традиционных барьеров национального суверенитета. В частности, создали единую валюту, ЕЦБ и Шенгенскую зону, напоминает публицист.

«Российская армия — не бумажный тигр. Но правильный урок, который следует извлечь из украинского конфликта, состоит в том, что европейцы вполне способны взять на себя основную ответственность за самозащиту», — уверен он.

По его мнению, европейские союзники должны пойти на этот шаг из «чистого личного интереса». Ведь, нравится им это или нет, Вашингтон будет уделять всё большее внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону и противостоять растущей мощи Пекина.

Поэтому странам ЕС и Британии необходимо сосредоточиться на собственной обороне. «Европе следует отказаться от многолетних дискуссий с Соединёнными Штатами о лучшем распределении бремени и всерьёз отнестись к его переносу (на себя. — ИноТВ)», — заключает Раджан Менон.

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