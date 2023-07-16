Мнение: Украинский языковой БДСМ продолжается

РИА НОВОСТИ. “Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Такое решение было принято сегодня, 13 июля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом”, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Также запрет распространяется на продажу книг на русском языке, исполнение аудиовизуальных произведений, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. В прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из РФ”.

депутат Киевского горсовета Вадим Васильчук:

“Необходимо окончательно раз и на всегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, которые созданы в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Русский — язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы”.

Все ж эта натужная оголтелость в “борьбе с русским языком” начинает производить уже не юмористическое, а отталкивающее впечатление, типа как смотришь на сосредоточенного дебила, который восьмой час подряд ловит на себе несуществующих блох. Депутаты Киевского горсовета как бы “забыли”, что русский это не только “язык страны-агрессора”, но и родной язык значительного количества (если не большинства) жителей самого Киева. С ними как?

Про Конституцию самой Украины, ст. 10 и 24, я, конечно, вообще молчу – в отношении к собственным конституциям русские и украинцы такие же братья, как и во всем остальном, оба народа не то что, само собой, плюют на собственные “основные законы”, но как правило даже вообще не в курсе, что это такое и с чем это едят.

Но к чему, спрашивается, такой откровенный государственный садомазохизм? Зачем они это делают?

Наблюдая все эти корчи в течение многих лет (а оно началось еще задолго до Крыма), я в последнее время все ж вывел для себя формулу. Как говорил Гамлет, “в этом безумии есть система”. Система такая: украинцы все это делают, желая понравиться Европе и, шире, Западу (то есть включая Британию и США). Многие – бессознательно, но оттого не менее настойчиво.

И тут не надо спешить с опровержениями типа “но европейцам этого ничего не нужно, Европа за толерантность!” и т.п. Формально – да, Европа и США за них, родимых – за толерантность и мультикультурализм, или, как это любовно называла Ангела Меркель, “мульти-культи”. Но это – с одной стороны. А с другой – украинцы (как и те же прибалты, к примеру) мозжечком и пятой точкой чувствуют и все это время чувствовали ОДОБРЕНИЕ “больших белых бван”. И поэтому предавались своему садо-мазо с утроенной силой – так, что, вот как сейчас, перешли уже все границы приличия.

И поэтому, несмотря на откровенное попрание никому не нужной “конституции”, они так и продолжат ставить раком собственное русскоязычное население – которое, заметим, с криками “да, бейте меня, бейте!” охотно станет эту позу принимать; та же история, что и, как я уже рассказывал, происходящая во многих странах “борьба с курильщиками”, когда курильщики по большей части сами и являются мотором этой борьбы с ними же, сами ратуют за то, чтобы их как можно больше унижали и ограничивали – “так нам и надо, мы плохие, мы отравляем свой организм!”

И в Киеве, уверен, будут оргии такого типа на тему “Унижайте и бейте нас, мы плохие, мы тянемся слушать песни на русском и говорить на языке врага, боже-боже, как нам стыдно!” Самое удивительное, что украинским обществом в целом весь этот общегосударственный БДСМ на полном серьезе воспринимается как некая необходимая процедура “для того чтобы получить пропуск в европейский рай”. Что как бы и логично – ведь БДСМ это тоже “по-европейски”.

И это не чистая фантазия украинцев – вот что вызывает особую тошноту. Это во многом ТАК И ЕСТЬ.

А поскольку и мы в этой ситуации тоже в дерьме по уши – в дерьме перемешанном с кровью – даже пальцем у виска не покрутишь. Дорого бы я дал, чтобы смотреть на всю эту гнусность из-за пресловутого рва с крокодилами, не имея к этому непотребству никакого отношения. Но нет – все теперь замазаны.

Прости нас, Русский Язык. Он один во всей этой истории не вызывает тошноту.