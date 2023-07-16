Осьминог-блогер снял на видео дайвера

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16.07.2023, 0:19, Новости дня
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Абсолютно уникальные кадры удалось снять дайверу, который нырял в водах Франции. Мужчина наблюдал за рыбами и другими морскими обитателями, однако в какой-то момент сам стал объектом пристального внимания.

Дело в том, что дайвер случной обронил свою камеру. В этот момент из-под скалы вынырнул осьминог, который, вероятно, мечтал стать блогером. Октопус не растерялся и схватил аппаратуру.

Осьминог стал переворачивать камеру таким образом, что объектив попал сам дайвер. Благо, у мужчины с собой оказалась вторая камера. Он снял на видео весь творческий путь морского обитателя.


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