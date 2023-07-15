 

Рупор кремлевской пропаганды: Казнь отравительницы

15.07.2023, 23:30, Разное
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Новости смертной казни.

В китайской провинции Хэнань привели в исполнение высшую меру наказания для воспитательницы детского сада, которая в попытке отомстить коллеге отравила 25 детей, один из которых скончался, передает MNW.cn.
Громкий случай произошел 27 марта 2019 года в городе Цзяоцзо, где и работала Ван Юнь. Утром она поспорила с другой воспитательницей относительно методики воспитания подопечных, а затем, не найдя доводов, подсыпала нитрит натрия в приготовленную для детей кашу. В группе ее соперницы отравились 25 человек, пятилетний мальчик скончался после 10 месяцев в больнице.

Во время расследования Ван Юнь призналась, что за два года до этого, в феврале 2017-го, подсыпала нитрит натрия своему супругу, с которым перед этим повздорила. Мужчина почувствовал недомогание, но все обошлось без серьезных последствий.

Суд первой инстанции приговорил обвиняемую к смертной казни, ее апелляция была отклонена. В итоге 13 июля приговор был приведен в исполнение.

https://www.vesti.ru/article/3453787 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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