Мнение: Дефицит времени, обратная сторона немецкой педантичности и поиски хорошего шуруповёрта

1. В статье в Школе Капитализма я рассказываю про одну из главных наших проблем, дефицит времени. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Как верно заметил Марк Твен, «если из всех инструментов у тебя есть только молоток, то в каждой проблеме ты увидишь гвоздь». Накопив первые 10-20 миллионов рублей и вырулив в стабильный плюс, инвестор или предприниматель начинает видеть вокруг огромное количество применений своим капиталам. Бытовая сценка, на которую раньше он взглянул бы с безразличием, вызывает теперь серьёзный зуд в кошельке.



У автосервиса умер владелец, и неприкаянные сотрудники мучительно пытаются удержать старый бизнес от расползания? Можно предложить помощь: дать денег, принять участие в руководстве. У знакомого застрял на складе хороший товар, который он готов продать с огромной скидкой, лишь бы избавиться от неликвида? Интересная инвестиция для неторопливых людей. Консьержей переводят в онлайн, и помещение на входе в парадную, где они раньше сидели, становится бесхозным? А ведь это маленькое помещение наверняка можно купить, чтобы сдавать потом под полудомашний офис какому-нибудь жильцу дома…



Буквально повсюду можно вызвать оживление, добавив умеренную порцию денег и сил. Некоторые проекты заведомо убыточны — озвучка любимых книг, например, так как возня с авторскими правами не позволяет надеяться на окупаемость, если только не нырять в издательский бизнес с головой. Другие проекты предполагают прибыль, иногда вполне ощутимую…

2. Блогер deprivattio рассказывает, как немцы увиливают от работы (ссылка):



Вот, к примеру, реальный случай. Немецкий субподрядчик написал скрипт для автоматизации простейшей процедуры, типа копирования файлов в разные директории. Я ему пишу:

— Поправь, пожалуйста, у тебя там в имени одной из директорий опечатка.

— А ты уверен?

— Да, я абсолютно уверен, сравни строчку в твоем скрипте с реальным именем директории.

— А может в имени директории опечатка.

— Открой, пожалуйста, ТЗ, там сказано, что ты должен использовать существующие имена.

— Нет, ты знаешь, я сам этот вопрос решить не могу. Кто мне подтвердит необходимость таких изменений.

— Я подтверждаю.

— У тебя мало полномочий. Сейчас мой рабочий день закончился, а на следующей неделе я соберу совещание, мы обсудим этот вопрос и я тебе отвечу.

Это диалог занял примерно один рабочий день. На следующей неделе он и в самом деле поправил свой скрипт, где-то в районе среды. Могут ли англичане, русские или американцы так работать? Нет, не могут. Сойдут с ума на третий день.

Собственно, потому-то малый бизнес и эффективен. В малом бизнесе такие вот «ждущие необходимости изменений» на виду, поэтому их можно быстро привести в чувство или уволить. Некоторые интригуют довольно хитро, не создавая прямых проблем своей фирме, а раздражая только покупателей и поставщиков, но всё же феномен саботажа в малом бизнесе редко может развиться до болезненных масштабов.

В крупном бизнесе такие вот «ждущие подтверждения» — норма жизни. Потому что ждать подтверждения абсолютно безопасно, тогда как за проявленную без спроса инициативу могут и наказать.

Лично я не вижу особых причин жаловаться или удивляться. Если бы крупные компании могли бы работать эффективнее мелких, монополии быстро всех сожрали бы, и у нас на планете установился бы госкапитализм по типу советского, только без дефицита мяса и туалетной бумаги. Однако крупные компании эффективно работать не могут, это закон экономики. Поэтому винить корпоративного вредителя в том, что он вредитель, так же странно, как винить воду в том, что она мокрая. В малом бизнесе эффективно работают каждые 3 сотрудника из 5, в крупном бизнесе — 1 сотрудник из 5, в государстве — 1 сотрудник из 10. Так и живём.

3. Коллеги, я хочу поддержать отечественного производителя рублём. Посоветуйте, пожалуйста, хороший русский шуроповёрт — только обычный, проводной, а то он мне нужен в квартире столь редко, что аккумуляторы теряют всякий смысл. Я поискал было сам, но вижу или иностранные, или без пластиковых кейсов, или с плохими отзывами.