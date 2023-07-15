 

Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной

15.07.2023, 21:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Драники со сметаной — это всегда вкусно! Известная артистка
Белоруссии чтит народные традиции. На кухне певица может быстро накормить семью
множеством разнообразных блюд. Все потому, что Анжелика Агурбаш окончила
кулинарные курсы и получила профессию повара.

Эстрадная дива мастерски обжаривает ароматные картофельные
лепешки, которые так любят белорусы. Однажды Анжелика Агурбаш продемонстрировала
рецепт на передаче Первого канала, а “Дни.ру” решили записать.

По словам звезды, состав универсальный. Из готовой массы
можно сделать много картофельных оладушков или большой блин на всю сковородку.
Со сметаной получается изумительно, Анжелика Агурбаш уж точно знает! Итак,
рецепт драников со сметаной.

Ингредиенты

Картофель,

Куриное яйцо — 1 штука,

Мука — чуть-чуть при необходимости (Анжелика Агурбаш не
советует),

Растительное масло — примерно 30 мл,

Укроп — 15-25 граммов (можно заменить на лук),

Сметана жирностью 20% — 200 граммов,

Молоко — 1 ложка,

Соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления драников

Сначала Анжелика Агурбаш чистит любимую белорусскую картошку
и измельчает на средней терке — так быстрее, чем на мелкой. Далее рецепт
подсказывает добавить к картофелю соль, перец, укроп и яйцо.

Чтобы в процессе жарки драники не потемнели, Анжелика
Агурбаш включает в состав молоко. Затем общую массу певица перемешивает, ставит смазанную маслом сковороду на огонь.
На раскаленную поверхность звезда выкладывает картофельные лепешки и обжаривает
с двух сторон.

Вот и весь рецепт. Анжелика Агурбаш подает драники со
сметаной. Получается сытно и калорийно, а главное — по-домашнему.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / «Несвоевременная» амнистия

15.07 / С годами мы прикипаем к ней душой: как сделать модной старую одежду женщинам за 55

15.07 / Мнение: Почему Симоньян и Собчак?

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Умер Виктор Криводедов

15.07 / Мнение: Запрет смены пола в России, принуждение в Британии и будет ли консервативный поворот в США

15.07 / Мнение: Образец стервы

15.07 / Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены

15.07 / В официальном перечне титулов Си Цзиньпина появился 56-й: «Вернувший китайскому народу Сибирь»

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Сокращаем численность населения ради будущих поколений”

15.07 / Мнение: О начале охоты на «нехороших русских»… Кому теперь бояться первыми?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика