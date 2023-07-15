Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной

Драники со сметаной — это всегда вкусно! Известная артистка

Белоруссии чтит народные традиции. На кухне певица может быстро накормить семью

множеством разнообразных блюд. Все потому, что Анжелика Агурбаш окончила

кулинарные курсы и получила профессию повара.

Эстрадная дива мастерски обжаривает ароматные картофельные

лепешки, которые так любят белорусы. Однажды Анжелика Агурбаш продемонстрировала

рецепт на передаче Первого канала, а “Дни.ру” решили записать.

По словам звезды, состав универсальный. Из готовой массы

можно сделать много картофельных оладушков или большой блин на всю сковородку.

Со сметаной получается изумительно, Анжелика Агурбаш уж точно знает! Итак,

рецепт драников со сметаной.

Ингредиенты

Картофель,

Куриное яйцо — 1 штука,

Мука — чуть-чуть при необходимости (Анжелика Агурбаш не

советует),

Растительное масло — примерно 30 мл,

Укроп — 15-25 граммов (можно заменить на лук),

Сметана жирностью 20% — 200 граммов,

Молоко — 1 ложка,

Соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления драников

Сначала Анжелика Агурбаш чистит любимую белорусскую картошку

и измельчает на средней терке — так быстрее, чем на мелкой. Далее рецепт

подсказывает добавить к картофелю соль, перец, укроп и яйцо.

Чтобы в процессе жарки драники не потемнели, Анжелика

Агурбаш включает в состав молоко. Затем общую массу певица перемешивает, ставит смазанную маслом сковороду на огонь.

На раскаленную поверхность звезда выкладывает картофельные лепешки и обжаривает

с двух сторон.

Вот и весь рецепт. Анжелика Агурбаш подает драники со

сметаной. Получается сытно и калорийно, а главное — по-домашнему.