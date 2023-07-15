 

Сожгли всего 255 машин — в МВД Франции порадовались спокойному празднованию Дня взятия Бастилии

15.07.2023, 21:28, Новости дня
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По данным МВД Франции, в этом году в ходе празднования Дня взятия Бастилии было зарегистрировано гораздо меньше происшествий, чем в прошлом, пишет Le Figaro. Согласно предварительному докладу, количество сожжённых автомобилей сократилось на 40%, а число ранений полицейских и пожарных снизилось более чем вдвое. Как поясняет издание, причина такой положительной динамики в беспрецедентных мерах безопасности, задействованных властями на фоне недавних городских беспорядков.


AP

Несмотря на опасения, праздничные мероприятия 14 июля во Франции прошли без напряжённости, пишет Le Figaro. По словам газеты, чтобы предотвратить новую волну беспорядков, которые уже потрясли Францию в последние недели, были задействованы «исключительные меры безопасности».

Как передаёт издание, национальный праздник обычно становится событием, отмеченным городскими беспорядками и насилием. Тем не менее, согласно предварительному отчёту, опубликованному Министерством внутренних дел, в этом году было задержано 96 человек и сожжено 255 автомобилей. Это на 40% меньше, чем в прошлом году, когда в праздничную ночь сгорело 423 машины. Кроме того, в ходе празднований этого года было ранено семь полицейских и пожарных, в то время как в 2022 году пострадал 21 госслужащий. МВД также зарегистрировало 51 случай использования фейерверков против правоохранительных органов по сравнению с 333 случаями в прошлом году.

В своём аккаунте в соцсетях министр внутренних дел Жеральд Дарманен  с удовлетворением отметил «значительное уменьшение разрушений» по сравнению с 2022 годом. «Мы обязаны этим нашим правоохранительным органам, их присутствию и многочисленным проведённым профилактическим проверкам»,  — добавил он.

Как напоминает издание, перед праздничными мероприятиями 14 июля министр внутренних дел объявил о задействовании 45 тыс. полицейских и жандармов в вечернее время, из которых почти 10 тыс. — в Парижском регионе. В общей сложности в выходные дни было мобилизовано 130 тыс. «специально экипированных и организованных» сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, несколько муниципалитетов решили отказаться от фейерверков, однако в Париже мэрия поддержала праздничный салют возле Эйфелевой башни.

В преддверии этого события полицейские увеличили количество изъятий пиротехнических изделий, переправляемых во Францию из Чешской Республики или Польши через Германию. В результате разведывательной операции в период с 5 по 7 июля по всему Парижскому региону было перехвачено не менее 1,5 тонны пиротехники. Ещё в прошлое воскресенье власти издали указ, который запрещает до 15 июля включительно «продажу», «ношение» и «перевозку пиротехники», которую нарушители часто используют в качестве оружия против правоохранителей, передаёт газета.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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