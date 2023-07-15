«Несвоевременная» амнистия
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Почему российская власть готова проявлять милость к участникам мятежа — но не к осужденным за высказанные мнения тысячам россиян.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
На фоне других событий как-то потерялось известие о том, что комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству отверг проект амнистии в связи со 100-летием СССР.
Фракция КПРФ предлагала амнистировать всех осужденных по нескольку десятков статей УК РФ, в том числе — по политическим статьям о «фейках» про деятельность Вооруженных Сил РФ и их дискредитации.
Предложение, однако, было сочтено «несвоевременным». А проект фракции «Яблоко» в Мосгордуме — инициатива Госдумы объявить амнистию только по статьям о «фейках» и «дискредитации» — и вовсе «завис» в столичном парламенте, он даже не выносится на рассмотрение на пленарном заседании.
Объявление амнистии — с освобождением определенных категорий жителей от отбытия назначенного наказания, выходом из СИЗО, снятием судимости и прекращением уголовных дел, — согласно Конституции, является исключительным правом Государственной думы.
Начиная с 1994 года она пользовалась этим правом шестнадцать раз.
Первый раз — в феврале 1994 года: под амнистию попали участники ГКЧП и защитники Верховного Совета РФ в октябре 1993 года, а также лица, преследуемые за ряд экономических преступлений.
В шестнадцатый раз амнистия была объявлена восемь лет назад — в апреле 2015 года в связи с 70-летием Победы — и коснулась в основном осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.
Проект амнистии в связи со 100-летием СССР коммунисты внесли в Госдуму в ноябре прошлого года.
Они предлагали распространить амнистию на тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества в разные времена — начиная с времен СССР и до времен СВО, а также на тех, кто совершил преступления, «связанные с различными формами проявления так называемого инакомыслия».
А именно:
По мнению авторов, «освобождение от наказания таких осужденных в условиях сложной геополитической обстановки позволит наладить общественный мир, будет способствовать консолидации общества и национальному примирению».
Думский комитет, однако, это намерение не поддержал.
Под теми предлогами, что
якобы нет прогнозов об изменении криминогенной ситуации после амнистии, и есть сомнения в том, что в результате амнистии будет достигнуто «единство общественного мнения».
И что сейчас «другая ситуация» по сравнению с девяностыми и нулевыми годами, и что в РФ достигнут «исторический минимум» по числу заключенных — их всего около 400 тысяч человек, хотя раньше бывало до миллиона.
Вывод — «несвоевременно» объявлять сейчас амнистию, и все тут.
Согласиться с этим выводом трудно.
И не только потому, что «исторический минимум» достигнут, возможно, в результате того, что немалое число освободилось из колоний, отправившись на СВО.
Внося в апреле 2023 года в Мосгордуму проект инициативы об амнистии по статьям о «фейках», «дискредитации» и призывы к санкциям, глава фракции «Яблоко» Максим Круглов говорил, что за год по этим статьям, стремительно введенным в уголовный кодекс РФ, уголовному преследованию подверглись 459 человек, а по административным делам проходят 5846 человек.
Что все эти люди никого не убили, ничего не украли, ничего не взорвали — они лишь высказали мнение, которое в стране, ведущей специальную военную операцию, вдруг стало означать лишение свободы на долгие годы.
Они пострадали за слово, за свое мнение, за высказывание, за позицию. За пост, за репост, за аватарку с желто-синим цветом (напомню, что в декабре 2022 года Генеральная прокуратура официально сообщала мне, что демонстрация этого сочетания цветов не является правонарушением, но наказания за это не прекратились).
Проявление милосердия к этим людям является, казалось бы, естественным — особенно на фоне того милосердия, которое было проявлено к организаторам и участникам вооруженного мятежа.
Но у думских депутатов свои собственные критерии того, к кому надо проявлять милосердие, а к кому не надо.
О том, что может настать время, когда в милосердии будут нуждаться они сами, они явно не задумываются.
Зря: в РФ известно, от чего не рекомендуется зарекаться.
Борис Вишневский,
обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга
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Источник: Новая газета
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