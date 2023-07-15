С годами мы прикипаем к ней душой: как сделать модной старую одежду женщинам за 55

Если в гардеробе женщины старше 55 лет есть старая одежда, которая уже вышла из моды, то в любом случае ее можно красиво стилизовать. Есть множество достаточно простых стилистических приемов, которые помогут сделать наряд более привлекательным. Вот несколько отличных решений.

Переделать наряды

Если еще не научились работать на швейной машине, то это хорошая возможность это сделать. Один из самых простых и дешевых способов стилизовать старую одежду, чтобы выглядеть современно после 55 лет или в любом возрасте, то можно урезать некоторые предметы гардероба или добавить определенные детали к ним.

Можно самостоятельно сделать идеальную пару шорт для себя, использовать для этого свои старые изношенные джинсы. Устаревшее платье с цветочным принтом можно легко превратить в топ.

Как оживить старые вещи

У многих женщин за годы в гардеробе скапливается достаточно много вещей, которые они редко надевают. Совсем не обязательно их выбрасывать.

Нужно просто следовать нескольким советам, чтобы превратить эти устаревшие модные вещи в те, которые можно носить долгие годы.

Если есть джинсы с эффектом кислотной стирки, то можно покрасить их в темно-синий или черный цвет, чтобы они подходили к гардеробу женщины за 55.

Если платье с яркими цветами заставляет выглядеть старше, чем есть на самом деле, то можно сделать из него симпатичную блузку или даже шарф.

Правильно подобранные аксессуары

Еще один очень простой и быстрый способ стилизовать старую одежду, чтобы она выглядела современно для женщины старше 55 лет. Нужно просто выбрать идеальные аксессуары, чтобы освежить образ.

Если не умеете шить или красить свою одежду, чтобы она выглядела как новая, то нужно выбрать вещи, которые сделают старую одежду более эффектной.

Если есть старая обычная рубашка, то можно сочетать ее со смелым массивным ожерельем из золота или разных цветов. Если джинсы выглядят немного устаревшими, то можно оживить их ярким ремнем.

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Какие еще можно использовать стилистические приемы

Если в шкафу есть много коротких платьев для женщин 20-30-летнего возраста, то можно носить их как топ или тунику. Просто стоит надеть одно из своих коротких платьев с леггинсами или облегающими джинсами. Дополнить наряд утонченными туфлями на каблуке.

Если есть костюм-тройка, который уже немного надоел, то нужно надеть только жилет поверх простой белой или контрастной блузки или рубашки, чтобы создать молодежный и стильный образ для женщины старшего возраста. Дополнить его своей любимой парой синих джинсов или узких брюк.

Очень красиво и стильно могут выглядеть винтажные вещи. Нужно только лишь добавить несколько акцентных деталей. Отличным дополнением может быть модная летняя бижутерия или шарф из модной ткани. Сочетание старого и нового создаст собственный эклектичный модный стиль.

Не стоит бояться окрашивать одежду в модные цвета. Можно перекрасить свою выцветшую белую рубашку в модный пурпурный, лимонно-зеленый или маслянисто-желтый цвет. Не стоит бояться смелыми и яркими.

Не нужно носить только лишь темные и мрачные наряды, так как это только лишь визуально добавит возраст.