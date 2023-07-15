Мнение: Почему Симоньян и Собчак?
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Пишут, что ФСБ, СКР и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.
Оказывается, накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак. А после задержания признались, что готовили преступления по заданию СБУ «за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство».
ФСБ уточнила: «У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения».
Узнав о предотвращении покушения Симоньян написала:
Собчак тоже отреагировала.
Забавно, что Симоньян вообще не упомянула Собчак, а Собчак осерчала, что ее имя в одной строчке с Симоньян.
А вот мне интересно, что это за организация «Параграф-88»? Когда она появилась? И почему они не попали в поле зрения силовиков, когда проводили разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак? Почему об этом стало известно только после их задержания?
А еще мне интересно, почему СБУ заказала неонацистам именно Симоньян и именно Собчак? Есть версии логики СБУ? Или логики ФСБ, СКР и МВД, обезвредивших неонацистов?
На фотографиях: Ксения Собчак (слева) и Маргарита Симоньян
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Источник: Ирек Муртазин
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