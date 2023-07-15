 

Мнение: Почему Симоньян и Собчак?

15.07.2023, 21:00, Разное
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Пишут, что ФСБ, СКР и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

Оказывается, накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак. А после задержания признались, что готовили преступления по заданию СБУ «за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство».

ФСБ уточнила: «У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения».

Узнав о предотвращении покушения Симоньян написала:

Собчак тоже отреагировала.

Забавно, что Симоньян вообще не упомянула Собчак, а Собчак осерчала, что ее имя в одной строчке с Симоньян.

А вот мне интересно, что это за организация «Параграф-88»? Когда она появилась? И почему они не попали в поле зрения силовиков, когда проводили разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак? Почему об этом стало известно только после их задержания?

А еще мне интересно, почему СБУ заказала неонацистам именно Симоньян и именно Собчак? Есть версии логики СБУ? Или логики ФСБ, СКР и МВД, обезвредивших неонацистов?

На фотографиях: Ксения Собчак (слева) и Маргарита Симоньян

Источник: Ирек Муртазин


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