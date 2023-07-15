 

Рупор кремлевской пропаганды: Умер Виктор Криводедов

15.07.2023, 20:50, Разное
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12 июля скончался 7-кратный чемпион Севастополя по шахматам Виктор Ефимович Криводедов. Ему было 87 лет.
Был сегодня на похоронах, часть моей шахматной жизни ушла.

С ним я познакомился в середине 90-х и с тех пор сыграл с ним сотни партий в классику, быстрые и блиц.
В лучшей форме Криводедов играл очень сильно, обыгрывая мастеров и даже гроссмейстеров. В 90-х в одном из турниров он обыграл в классику будущего чемпиона мира ФИДЕ Пономарева. Это партия тогда публиковалась даже в местной непрофильной прессе.

В 90-е мне с ним трудно было бороться, но потом и он постарел и я в шахматном плане усилился, но все равно до самого конца в шахматном плане с ним было интересно играть. У него осталась одна из лучших шахматных библиотек в Крыму (столько шахматных книг в одном месте я нигде больше не видел), кое-что он мне давал читать для самообразования, да и в целом не брезговал передавать свой опыт молодежи. Играл он в инициативные шахматы, при необходимости жертвовал материал, черными играл контратакующие дебюты на перехват. С возрастом, с падением скорости реакции и счетных способностей, сохранять такой энергозатратный стиль становилось сложнее.

Человеком он был ершистым и свои принципы при необходимости отстаивал несмотря на последствия. Не плыл по течению. Работал он в конструкторском бюро, но основной страстью его жизни были шахматы, в которые он играл до самого конца и порой даже сильные шахматисты попадали старому льву на уцелевшие зубы. Таким он мне и запомнился за почти 30 лет знакомства. Спасибо за все Виктор Ефимович.

Мир праху.

Источник: Colonel Cassad


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