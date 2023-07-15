Мнение: Запрет смены пола в России, принуждение в Британии и будет ли консервативный поворот в США

1. Российские законодатели запретили проведение в стране операций по смене пола, сделав исключение для тех редких случаев, когда смена пола по медицинским показаниям всё же нужна. Очень правильное решение, сразу по нескольким причинам. Во-первых, жалко самих пациентов: статистика Запада показывает, что физическая смена пола настолько сильно ухудшает качество жизни, что часто толкает несчастных за грань отчаяния.

Во-вторых, чем меньше у нас будет американской повесточки, тем меньше вообще будет запутавшихся, которые вместо лечения у психотерапевтов выбирают погружение в радужную бездну. До жертв западной пропаганды следует хотя бы донести: то, что они видят во враждебных соцсетях, не является нормой, это опасная болезнь, которую можно и нужно лечить.

В-третьих, этот закон вызовет яростный гнев на Западе. Нам это на руку — чем дальше от нас будут зелёные, БЛМщики и прочее левачьё, тем здоровее будет наше общество, и тем трезвее будут наши политические элиты (ссылка):



Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола, кроме случаев лечения врожденных аномалий и ряда заболеваний. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Володин заявил, что принятие закона о запрете смене пола в России защитит жителей страны и, в частности, детей. Спикер Госдумы назвал смену пола путем, который ведет к вырождению нации, и счел это недопустимым для России.

«Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 года) 1 миллион 640 тысяч, среди которых 1 миллион 300 тысяч взрослых (0,5 процента взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4 процента всех детей США в возрасте 13-17 лет)», — написал российский политик.

Теперь закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» дополнится новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также принимать лекарства, направленные на смену пола. Такой запрет не касается вмешательства врачей, связанного с лечением врожденных аномалий, пороков развития и генетических и эндокринных заболеваний.

Помимо этого, смена пола одним из супругов станет основанием для аннулирования брака (это пропишут в Семейном кодексе), также людям, совершившим транспереход, запретят усыновлять детей и устанавливать над ними попечительство. Из принятого закона следует, что гендерный маркер в документах менять будет запрещено, а нормы документа не будут распространяться на тех, кто сменил пол до дня вступления закона в силу.

2. Западные страны тем временем продолжают катиться по скользкой дорожке. В Великобритании, например, судебные власти собираются преследовать родителей, которые препятствуют смене пола детей.



В кодексе Королевской прокуратуры Британии в качестве преступления теперь фигурирует отказ родителей оплачивать операцию по смене пола своим детям, включая гормональную терапию, а также за отказ обращаться к ним с «правильным» местоимением. Теперь это приравнивается к жестокому домашнему обращению с несовершеннолетними (ссылка). Битанским родителям за попытки спасти своих детей от «смены пола» могут грозить штрафы, тюремное заключение и лишение родительских прав.

На всякий случай, так как я сослался не на крупное СМИ типа Гардиан, а на пост американского блогера, известного адвоката, я решил провести небольшую проверку фактов. Джонатан Терли ссылается в своём посте на сайт Королевской прокурорской службы (ссылка). И, действительно, поиск по словосочетанию «Withholding money for transitioning» показывает, что пересказ верен — отказ выдать школьнику денег на оскопление считается теперь в Британии домашним насилием.

3. В США сторонники традиционных ценностей пытаются отбиваться. Недовольство большинства населения повесточкой велико, так что покорённые американцы сопротивляются. И хотя у основных рычагов власти сейчас находятся спонсоры радужного движения, в отдельных штатах и даже некоторых федеральных органах США роль консерваторов до сих пор значительна.

В частности, недавнее решение Верховного суда США создало прецедент, позволяющий американцам не иметь дел со срамцами, даже если последние настаивают. Вот недавняя история на эту тему (ссылка):

Владелица парикмахерской в Мичигане разрешила приходить к себе в салон только мужчинам и женщинам. А тем, кто не признаёт своего пола, она посоветовала обратиться к грумеру.

Кристин Гейгер пояснила, что таким образом просто использует свою возможность как владельца бизнеса не обслуживать определённых клиентов, пишет Daily Mail.

Отмечается, что за несколько недель до этого Верховный суд США вынес решение в пользу веб-дизайнера-христианина, отказавшегося от проекта для г…-пары.

Напомню, что несколько лет ситуация радужные активисты затравили кондитера, который отказался печь торт на однополую «свадьбу». Это, кстати, в вопросу «кому мешают однополые браки». Легализация повесточки всегда заканчивается угнетением нормальных, без вариантов — в этом заключается сама суть требований меньшинств.

Возможно, в 2024 году на выборах президента США победит Дональд Трамп, выступающий за традиционные ценности. Однако его противники-демократы наверняка попытаются снова смошенничать и во второй раз подряд украсть у Трампа победу…

Для России будет выгоден любой исход внутреннего противостояния в США. Если победят консерваторы во главе с Трампом, то есть шанс, что американские элиты сосредоточатся на внутренней борьбе за власть, и у них останется меньше ресурсов, чтобы вредить России.

Если же выборы опять украдут радужные демократы, то процесс социальной и экономической деградации США продолжится с ускорением. Нам останется лишь дождаться момента, когда США ослабнут, потеряв способность проводить свою внешнюю политику в прежнем разрушительном ключе.