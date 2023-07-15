Мнение: Образец стервы

Шикарное интервью! Девушка уж очень обаятельна – хотя и видно, что типичная стерва. Но это и хорошо. Думаю даже отложить его в качестве образца – показывать своим излишне зажатым и слишком придавленным в детстве клиенткам – посмотреть, как надо быть стервой, и вот что именно ЭТО нравится мужчинам (хотя половина, конечно, в этом не признается).

Долго мне Ютуб это подсовывал, я упорно не хотел даже включать – думал, что это так рекламируют какую-то очередную пассию какого-нибудь колбасного короля, которая думает, что хорошо поет. Но нет – это оказалась актриса озвучки. Прекрасно!