 

Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены

15.07.2023, 20:16, Новости дня
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На театральных подмостках побывало немало голосистых певиц, однако не каждая смогла в полной мере презентовать музыкальное искусство. Пока на российской эстраде бешеная конкуренция среди посредственных артистов, оперную сцену покоряют настоящие самородки.

Среди состоявшихся талантов особняком стоят Анна Нетребко, Любовь Казарновская и Оксана Федорова. Благодаря усердию, труду и высокому уровню культуры они стали гордостью российской оперной сцены.

Обладательница титула “Мисс Вселенная” из модели, телеведущей и актрисы переквалифицировалась в оперные дивы по зову сердца. Обучение и репетиции не прошли даром.

Оксана Федорова выделяется ярким меццо-сопрано с глубоким “бархатистым” звучанием. В театре такой тембр ценится.

Примечательно, что Анна Нетребко в детстве тоже занималась моделингом. Однако любовь к вокальному искусству взяла верх.

Певческий голос звезды — лирико-драматическое сопрано. Он гораздо выше, чем тот, которым славится Оксана Федорова. К тому же он более специфичен.

А вот Любовь Казарновская никогда на подиумы не стремилась, а всегда мечтала петь. Ее целеустремленности можно только позавидовать. За рубежом оперную диву прозвали “русским чудом”.

Как и Оксана Федорова с Анной Нетребко, эта артистка ведет просветительскую деятельность. Она приобщает массы к подлинному искусству на различных мероприятиях.

Исполняя партии характерным сопрано, Любовь Казарновская сделала себе имя, а затем нашла отдушину в педагогической работе с учениками. Возможно, они тоже станут гордостью российской оперной сцены.


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