В официальном перечне титулов Си Цзиньпина появился 56-й: «Вернувший китайскому народу Сибирь»

Китайские СМИ обратили внимание, что в официальном перечне титулов Си Цзиньпина появился 56-й по счёту – сразу после «Блистающего Гения экономики всех времён и всех стран», генсека величают «Искусным дипломатом, вернувшим китайскому народу северные территории».

Официальное перечисление всех титулов генсека происходит во время важнейших государственных церемоний, включая состоявшееся 14 июля Зажжение Императорских огней по окончанию заседания президиума Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Журналисты предполагают, что фактически список регалий пополнился ещё в конце марта.

Как правило, Си получает по 5-6 новых титулов ежегодно, но этим летом он получил только один – остальные будут оглашены не ранее, чем к Новому году. Обозреватели считают, что это было сделано намеренно. Дело в том, что на Орденском поле Сада Сражений и Памяти в Пекине 56-й титул генерального секретаря отметили световым столбом изумрудного цвета высотой в 52 километра, что говорит о его исключительной важности. Вероятно, в президиуме хотели выделить значимость нового титула и не делить её с другими званиями.

Каких-либо комментариев от китайских властей на этот счёт не поступало. В МИД КНР уже заявили, что не намерены никак комментировать достижения генсека, поскольку «их блеск очевиден без дополнительных обсуждений», а величие Си «измеряется масштабами веков и тысячелетий».

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