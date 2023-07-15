 

В официальном перечне титулов Си Цзиньпина появился 56-й: «Вернувший китайскому народу Сибирь»

15.07.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайские СМИ обратили внимание, что в официальном перечне титулов Си Цзиньпина появился 56-й по счёту – сразу после «Блистающего Гения экономики всех времён и всех стран», генсека величают «Искусным дипломатом, вернувшим китайскому народу северные территории».

Официальное перечисление всех титулов генсека происходит во время важнейших государственных церемоний, включая состоявшееся 14 июля Зажжение Императорских огней по окончанию заседания президиума Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Журналисты предполагают, что фактически список регалий пополнился ещё в конце марта.

Как правило, Си получает по 5-6 новых титулов ежегодно, но этим летом он получил только один – остальные будут оглашены не ранее, чем к Новому году. Обозреватели считают, что это было сделано намеренно. Дело в том, что на Орденском поле Сада Сражений и Памяти в Пекине 56-й титул генерального секретаря отметили световым столбом изумрудного цвета высотой в 52 километра, что говорит о его исключительной важности. Вероятно, в президиуме хотели выделить значимость нового титула и не делить её с другими званиями.

Каких-либо комментариев от китайских властей на этот счёт не поступало. В МИД КНР уже заявили, что не намерены никак комментировать достижения генсека, поскольку «их блеск очевиден без дополнительных обсуждений», а величие Си «измеряется масштабами веков и тысячелетий».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Сокращаем численность населения ради будущих поколений”

15.07 / Мнение: О начале охоты на «нехороших русских»… Кому теперь бояться первыми?

15.07 / OpenAI заключила соглашение с Associated Press для обучения нейросетей на материалах СМИ

15.07 / 155 студентов РУДН из Сомали получили дипломы пиратов

15.07 / На месте происшествия найдены вещи и волосы потерпевшей

15.07 / Официальные ресурсы ГИБДД и ФССП позволяют легально проверить задолженности граждан

15.07 / Врач рассказала о разных формах анемии и связи с онкологией

15.07 / Команда российских робототехников Strelka заняла третье место на международном соревновании Hilti Slam Challenge 2023

15.07 / В России будут штрафовать журналистов, которые неправильно интерпретировали слова чиновников

15.07 / «Сомнительные цели»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика