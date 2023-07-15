 

Рупор кремлевской пропаганды: “Сокращаем численность населения ради будущих поколений”

15.07.2023, 19:30, Разное
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Оговорочка по Фрейду.

"Сокращаем численность населения ради будущих поколений"

Вице-президент США Камала Харрис призвала уменьшить численность населения ради будущих поколений на конференции по вопросам борьбы с изменениями климата.
«Когда мы инвестируем в экологически чистую энергию, электромобили, и сокращаем численность населения, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — такое заявление сделала Харрис.
Позже на сайте Белого дома был опубликован исправленный текст речи политика. В тексте отмечается, что Харрис оговорилась и хотела сказать не «население» (population), а «загрязнение» (pollution).

https://dzen.ru/b/ZLJuI4C-Jzim6JAo – цинк

Ох уж эти экологи-людоеды.

Источник: Colonel Cassad


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