Мнение: О начале охоты на «нехороших русских»… Кому теперь бояться первыми?

Ещё не успело смолкнуть эхо громких слов главы ГУР МОУ Кирилла Буданова о желании, цели и возможности его ведомства стать «украинским Моссад» в плане физического уничтожения «врагов Украины», как пошли первые тревожные сообщения. Появились и первые жертвы. Оперативно так…

Совпадение?

Гм…

А вы верите в «совпадения»?

ФСБ России заявила о предотвращении «покушений неонацистов» на влиятельных российских медиа-персон. Как стало известно, ФСБ, СК и МВД предотвратили покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и ТГ-блогера с миллионной аудиторией, крестницу российского президента Владимира Путина, дочь сенатора РФ Людмиоы Нарусовой, «Кровавую барыню» Ксению Собчак. По данным ведомства, это покушение готовилось «по заданию СБУ» за вознаграждение в 1,5 млн руб. за каждое убийство. Ну и видео задержания подозреваемых уже опубликовано.

Маргарита Симоньян уже подтвердила, что задержанные следили за ней и знали почти все её адреса. Ксения Собчак выразила осторожное недоумение. «Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с [Маргаритой] Симоньян, то — это обычная подлость», — сообщила она в своём ТГ-канале после продолжительного молчания.

С одной стороны, вызывает удивление, кого спецслужбы разоблачили в качестве предполагаемых исполнителей — группа очень молодых людей из некоей неонацистской группировки «Параграф-88», о которой до сих пор не было сколько-нибудь широко известно. Причём самый старший из них — 2005 года рождения. Не известно, исполнилось ли ему уже 18 лет. Остальные и вовсе несовершеннолетние. Пионеры-антигерои, блин. При этом некоторые другие участники «Параграфа», с которыми связались сотрудники принадлежащего Ксении Собчак Telegram-канала «Осторожно, новости», заявили, что не являются «заукраинцами и тем более трансукраинцами». Плюс интересен «след СБУ», хотя вроде бы «острые» акции за пределами страны — прерогатива ГУР МОУ.

С другой стороны, что касается выбора очередных «мишеней», то если кандидатура пропагандистки Марго Симоньян никакого удивления не вызывает, то присутствие рядом с ней либералки Ксюши Собчак многим кажется странным. Но тут надо не забывать про нарративы сегодняшней Украины:

1. Никаких «хороших русских» в России не существует, они все виноваты и все должны ответить;

2. Либералы ещё хуже и опаснее «ваты», потому что они за «Россию будущего», а будущее Украины возможно только если не станет России;

3. Медийный эффект важнее, чем факт: «інформаційна перемога понад усе».

То есть это сорванное покушение укладывается в канву предыдущих, жертвами которых стала дочь «кремлёвского философа» Александра Дугина Дарья Платонова и Telegram-военкор Владлен Татарский — те же довольно случайные исполнители, в основном молодые, сравнительно малый #бюджет и огромный медийный резонанс. Цель — как и у любого террора, посеять растерянность, сомнения и страх у ЛОМов в первую очередь, а за ними — и в обществе. Ну и отработать концепцию это «русские сами себя убивают», потому что #Путин дестабилизировал систему. На публику делать круглые глаза, — как вы могли такое про нас подумать! — а «своим» аккуратно подмигивать с лукавым и довольным видом. Этот modus operandi стал уже узнаваемее «визитки Яроша».

Так что разве могут быть сомнения?

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