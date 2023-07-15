 

Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители

15.07.2023, 18:55, Новости дня
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Роман Костомаров продолжает восхищать общественность своей силой духа и стремлением к полноценной жизни после того, как ему пришлось перенести ампутацию. Сейчас спортсмен находится дома и посвящает время семье.

Сегодня Костомаров обнародовал трогательную фотографию со своей группой поддержки. На свежем снимке спортсмена обнимают жена Оксана Домнина и дети — дочь Анастасия и сын Илья.

“Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые”, — подписал публикацию Роман. Поклонники поддержали спортсмена добрым словом в комментариях. Пользователи Сети сошлись во мнении, что Костомаров одержал главную победу в своей жизни — вернулся к семье.

Напомним, ранее Татьяна Навка выразила надежду на то, что Роман Костомаров сможет преодолеть все трудности и вновь вернется в профессию. Сам Роман подобные заявления не комментирует, но, судя по его упорным тренировкам, спортсмен энтузиазма не теряет.

При этом спортсмен признается, что восстановление проходит сложно. “Я как женщина после родов. Занимаюсь мышцами приводящими. Непросто дается”, — сообщил фигурист на одном из видео.


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