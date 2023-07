OpenAI заключила соглашение с Associated Press для обучения нейросетей на материалах СМИ

Технологическая компания OpenAI и ведущее информационное агентство Associated Press объединились, чтобы улучшить процесс обучения своих нейросетей. Согласно сообщению, опубликованному изданием The Verge, OpenAI получит доступ к архивам Associated Press, включая записи, ведущиеся с 1985 года. Взамен, агентство получит доступ к “технологическому и продуктовому опыту” OpenAI.

Хотя документ не раскрывает подробности о том, что именно получит Associated Press, журналисты издания The Verge отметили, что агентство уже применяет искусственный интеллект для создания некоторых своих материалов. Они упомянули использование нейросетей для генерации новостей о Малой бейсбольной лиге и студенческих видах спорта.

Для OpenAI сотрудничество с Associated Press не является первым опытом работы в медиа-сфере. Ранее компания уже заключила сделку с фотобанком Shutterstock. С целью улучшить работу своей нейросети DALL-E, OpenAI будет использовать изображения, видео и музыку, предоставленные Shutterstock.