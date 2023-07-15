155 студентов РУДН из Сомали получили дипломы пиратов
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В Российским университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы
прошла церемония торжественного вручения дипломов иностранным студентам из Сомали. 155 иностранцев в этом году закончили бакалавриат и магистратуру по специальности
«Пиратство и каперское дело».
Дипломы будущим морским волкам вручали проректор по воспитательной
работе Иосиф Гольдштейн и вице-адмирал ВМФ Сомали Нбанга Семёнов. В своей речи представитель
вуза отметил, что пират – одна из древнейших профессий, которая остаётся крайне востребованной в 21 веке. РУДН готовит высококлассных специалистов
в этой области уже 16 лет, за счёт чего экономические связи России и
Сомали укрепляются.
«В других странах пираты – недоучки или вообще неучи, –
говорит Гольдштейн. – И только мы с партнёрами даём им такую подготовку,
что остальные государства могут только завидовать. В этом году бороздить большой
океан отправится ещё полторы сотни наших выпускников. Не сомневайтесь, скоро о
них узнает весь мир. И сограждане нам ещё спасибо скажут, что они на нашей стороне».
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